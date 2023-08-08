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經濟

九置基礎盈利跌9% 對零售弱失望 時代廣場收入不升反跌 指旅客消費見頂

【明報專訊】經營海港城及時代廣場的九倉置業（1997）今年上半年基礎淨盈利跌9.3%至30.59億元，計及投資物業重估虧損後，期內純利為18.05億元，按年由虧轉盈。集團主席兼常務董事吳天海表示，香港整體入境旅客人數及零售表現於3、4月出現少許見頂迹象，其後每月拾級而下，第二季消費趨勢亦令人失望，「未見復常後慢慢上升或急升，現時只是彈上後站穩、甚至呆滯」。

明報記者 蕭嘉聰

九置每股基礎淨盈利為1.01元，削減中期息4.3%至0.67元；昨午公布業績後股價即插水，收市報36.75元，跌5.8%。

集團今年上半年收入增加4.2%至64.73億元，其中投資物業收入增加1.8%至54.55億元；酒店收入增加90.4%至6.97億元；發展物業收入減少88.1%至2200萬元。

削派息 股價插6%

海港城今年上半年整體收入及營業盈利分別按年升8%及12%，當中商場收入增加9%，至6月底出租率為96%；時代廣場期內收入更按年下跌2%，營業盈利則升12%，商場出租率為94%。

強港元經濟環境影響下半年消費

吳天海指出，下半年消費表現受很多因素影響，當然包括內地及香港的經濟環境，消費者認為前景不明朗，當然會減少開支，亦受地緣政治、港元強勢等因素影響，例如今年上半年日本訪港客人復常速度較其他地區更低，亦可能與日圓弱勢有關。

此外，香港本地消費復常仍不清楚，例如港人北上或出遊到泰國、日本消費，當然減少在港消費開支，情况亦與貨幣強弱有關。

至於奢侈品市道，吳天海認為其銷售表現分歧，部分奢侈品商戶銷售已回復至疫前水平，惟部分商戶表現仍落後，主要是過去數年奢侈品牌在港重組佈局，或減少銷售點。

利息支出增2.2倍 負債減14%

九置今年上半年實際借貸年利率大增3.3個百分點至4.7厘，期內總利息支出急增2.2倍至10.31億元，吳天海指，大部分專家均預測利率將於今年下半年至明年見頂，集團過去採用浮息節省了多年利息，在高息環境下，今年第二季已積極減債，雖然上半年未見成效，但希望下半年可抵消影響。截至今年6月底止，集團負債淨額較去年底減少13.5%至391億元。

憂商廈仍供過於求

寫字樓方面，集團指營商前景不穩定，令租戶普遍對成本保持謹慎，上半年收入及營業盈利分別減少14%及16%，出租率為87%。

吳天海預期，未來兩三年仍是供過於求，將會加強旗下寫字樓物業競爭力，包括翻新及靈活處理租務條款，希望搶佔更多市場份額，惟整體香港寫字樓市場的供求陰霾仍籠罩整個行業。

相關字詞﹕本地消費 出租率 地緣政治 時代廣場 海港城 吳天海 九倉置業 奢侈品牌

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