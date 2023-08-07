廖偉強：租金物價齊升 支持樓價

現時很多香港市民都選擇按兵不動，就算有資金在手，都不敢在這個時候出動去投資，或者花大錢去消費。事實上今年開關之後，現實與預期出現頗大落差，很多人都甚為失望，這個時候，負面的心態就更容易造成相互的影響，並且加速擴散。

事實上，接連加息確實加重了置業者的供樓負擔，如果是「持重貨」的投資者，壓力就更加大，因此「減磅」就是順理成章的事。不過，大家要知道，香港的業主超過六成以上已經供完按揭，亦有很多業主，借款相對樓價比例十分之低。所以，只有近幾年入市的買家，遭遇樓價的下跌，加上按息調升，因而感受到很大的壓力，而顯然這並非廣泛及嚴重的問題。

相信大家亦很清楚，接連加息的其中一個原因，就是通貨膨脹，物價飈升，加息可紓緩通脹的壓力。同時間，在高通脹環境之下，物業價格同樣不容易大幅下調。此外，近期的租務市場因為輸入人才、內地學生來港升學，以及部分觀望樓市的香港人由買轉租，導致租金不斷上升。

簡單而言，租金上升加上通脹，樓價根本沒有大幅下跌的壓力，只有一時波動。事實上，樓價由高峰期至今調整約15%。基於市場信心不足，入市買家相對比較少，因此與心急出售單位業主談判，亦相對較為容易，買家隨時能夠在談判中佔主導位置，可以用低於自己所預計的價格入市。只要置業者的信心恢復，樓市就容易「一觸即發」，短時間內轉旺，所以，筆者認為今天就是最佳的入市時機。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]