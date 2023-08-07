陳永傑：加息見頂有利投資市場

鮑威爾指出，通脹經已有所緩和，但距離回到2%目標仍有很長路要走，或要到2025年才能回落至2%。核心通脹相當高，希望看到下降，需要在一段時間內將政策保持在限制性水平。

鮑威爾表示，9月會議可能再次加息或維持利率不變，取決於數據，距離9月會議尚有8星期，會研究期間所有數據。利率期貨數據顯示，9月加息0.25厘可能性只得兩成，有八成機會維持息率不變。多家國際金融機構作出預測，認為今個加息周期經已完結，去到明年才會見到減息迹象，只有少數金融機構認為聯儲局9月仍會加息一次。

聯儲局要到9月才揭曉是否再加息，但美國通脹回落似乎是不爭事實。再加上美國政府向國民派錢行動早在2021年初展開，將當時儲蓄率推高至26.6%，最新儲蓄率經已下跌至4.6%，美國消費能力經已大不如前，由消費帶動通脹明顯轉弱。

通脹回落，短期內通脹或略反彈，但再加息需要已不大，不少醒目資金在年初開始逐漸流入美國及世界各大城市的樓市及股市，兩年以來樓股投資市場正由弱轉強。美國加息超過5厘，息口將見頂回落，利好投資市場。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]