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經濟
2023年8月7日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
親海駅低開奏效 兩日收5000票 折實1.5萬加推122伙 料吸居屋客「轉場」
緹外4房售逾2.4億 成交期至明年底
英皇道一籃子商舖2.1億沽
凱滙兩房戶放盤3日 零議價2.2萬租出
新盤搶客 十大屋苑周末僅3成交
外資今年掃A股規模 罕有少過日股 分析：對內地救經濟乏信心 憂地緣政局緊張
環電：續覓併購 做好港對外光纜連接
擴光纖網絡至偏遠鄉村惠及4萬戶 助北都發展
Colt助金融界 加快數據數碼化
巴郡單季賺2800億創新高 保險業務勁
中銀國際白韌：恒指年底前睇升 看好中資科網電動車
中特估降溫 內銀中資電訊仍看俏
普徠仕Schmidt：美降評級 財策須回歸審慎
聚水潭擁SaaS概念 現金剩2億 從未扭虧 銷售成本研發開支高企
新秀麗：港澳業務恢復至疫前 內地外遊只回復四成 有信心增長加快
Trip.com指港人外遊旺 暑期訂單達疫前114%
韓迎仕柏渡假城：拓韓流音樂會吸客 與濠賭競爭
港產自動調酒機 助紓行業人才荒
小量生產秘訣 3D打印加熟手打磨
李澄幸：人幣兌回港元做定存 涉匯兌成本
環球經濟數據
金子：預告轉盈 快手購16645
張兆聰：刺激措施欠新意 油股可炒波幅
徐風：美降級增債市風險 銀行股受累
張兆聰：Shopify業績似差非差 候低吸
伍禮賢：收入續創新高 百勝中國趁回調買
王良享：美再遭降級 小心美股美匯調整
投資者及理財教育委員會：雙櫃台模式增人幣投資選擇
謝偉銓：居家安老要未雨綢繆
信用卡回贈逾5%選擇多
沈永年：駕車北上睇樓 更能了解實况
梁振輝：瑞郎日圓一強一弱的避險貨幣
許健生：吸引內地科企落戶香港 土地資源角色重要
溫傑：受惠通關復常 醫思健康前景理想
陸振球：慎防美股或進入整固期
陸振球：長實低價賣樓 套現可低價買地
林少陽：太多人看淡後巿 反利看好賠率
技術取勝：聯通50周線有支持
李聲揚：勿貪「高息」入巿的兩隻股票
蔡金強：首爾二三事
艾雲豪：「紅褲仔」未必適合掌舵併購型大企業
李順威：孳息倒掛預測經濟衰退失效？
瑞銀亞洲：資金流入好倉 網易牛66921
摩根大通亞洲：波動或持續 日經購10898
周顯：中國賤價減持美債乃不得已
張佩儀：MPF受嚴格監管 減潛在風險
王弼：華爾街或借惠譽搣柴推低美股
曾淵滄：小心趁好消息食糊壓力
湯文亮：地產商不如代減人才辣招稅
陳永傑：加息見頂有利投資市場
廖偉強：租金物價齊升 支持樓價
布少明：新盤平爆或炸出樓巿轉勢
馬泰陽：新盤減價料引爆購買力
弦岸智能家居 南區愜意空間
金獅成交低迷 均呎徘徊1.3萬
退休前公司醫保宜轉個人醫保
周顯：中國賤價減持美債乃不得已
【明報專訊】中國不停在減持美債，最新的資料顯示，5月份減了222億美元，現時已減至8467億美元，這是自2010年以來的最低水平。
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財經專欄
投資二三事
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