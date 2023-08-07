溫傑：受惠通關復常 醫思健康前景理想

集團於7月30日發布了最新的銷售額數據，可讓投資者了解其於內地及香港經濟復常後的業務表現。根據通告，截至6月30日的一季，整體銷售額（即已訂立的合約銷售及集團提供的所有產品及服務所產生的總銷售額）不少於10.86億元，按年增長不少於23%。仔細分析的話，香港及澳門美學醫療、美容及養生服務的銷售額按年增長不少於40%；內地相關業務亦見改善，按年跌幅不多於10%，預示未來仍有回升空間。

進取者現水平可買 首站目標5.5元

去年業績方面（截至今年3月底），收入達38.8億元的歷史新高，按年增幅達32.7%，主要歸功於今年初香港及內地恢復跨境旅遊後吸引更多內地遊客回流，印證集團為通關復常的受惠者。事實上，來自內地客戶在香港消費貢獻的收入比例，於全面通關後，從去年第四季的4.5%激增至今年第一季的14.6%。期內集團利用有利的租賃市場拓展其業務覆蓋範圍，以2023財年計淨增加21個服務點，總面積約173,000平方呎。在淨增長中，約67.8%來自醫療業務，4.2%來自美學醫療、美容及養生服務業務，以及28%來自其他服務。管理層相信，廣泛的網絡讓集團於接近客戶的地方提供更廣泛的醫療保健服務，從而在競爭激烈的市場環境中取得長遠成功。現時集團共有168個服務點，其中香港147個、澳門4個及內地17 個，總建築面積增加32.2%至約70.6萬方呎。

細心的投資者或會留意到，去年集團溢利倒退，主要由於成本上升。針對此點，管理層有合理解釋：成本大增由多個關鍵因素驅動，包括業務組合變化、新服務點成本上升、成本通脹以及構建可擴展醫療平台的一般行政成本。簡單而言，現時所花的投資，是為長遠發展作準備。例如新服務點的租賃面積增加，租金等開支自然相應增加；而為新服務點翻新及購置設備亦會導致折舊及攤銷費用上升。作為醫療服務機構，由於業務性質原因，部分新服務點需要較高的初始資本投資，重點是未來收入及業務增長。

此股過去受經營環境變動所影響，股價波動甚大，展望業績有望進一步向好，料有利股價表現。進取投資者可於現水平買入，首站目標5.5元，中長線潛在升幅可觀。為減投資風險，若較買入價下跌10%，或需先行減持或全面止蝕。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]