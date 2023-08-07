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經濟
梁振輝 匯市前瞻

投資策略

梁振輝：瑞郎日圓一強一弱的避險貨幣

【明報專訊】上周外幣市場走勢大致符合我們預期，整體以美元走高及外幣下試為主軸發展。惠譽降低美國評級乃意料之外的事，消息為美債價格帶來壓力，但另一邊廂卻推高美國債息至9個多月的高位，令美元繼續向上測試。

近期市場不乏出乎預期的發展，正如上周澳洲儲備銀行未有如預期加息令澳元大幅下跌，雖然我們無法預知下一個驚喜是什麼，但投資者可能亦要為波動作好準備。以往談及波動，投資者可能即時聯想到避險貨幣，除了美元因儲備貨幣的地位而受追捧外，日圓及瑞士法郎亦是頗受關注的避險貨幣，因為在市場波動增強的同時，可能會見到資金流向這兩隻貨幣，但近年兩幣走勢卻甚為不同，一強一弱形成強烈對比。

瑞士物價回落 瑞郎有下行壓力

瑞郎受惠於歐洲的避險資金追捧，加上當地通脹令央行取態一直偏鷹，瑞士央行在6月份的季度會議加息0.25厘至1.75厘，令瑞郎走勢持續向好，年初至今兌美元升幅逾5%，跑贏一眾的主要外幣，包括去年大幅走低而在今年顯著反彈的英鎊。投資者要問的可能是瑞郎的強勢是否合理？畢竟當前匯價反映的是過去的因素，未來的走勢才是投資回報的關鍵。近月瑞士通脹有回落的迹象，最新的7月份消費物價回落至1.6%，反映物價持續回落，或會為瑞郎帶來下行壓力。

另一邊廂，日圓近日持續偏軟，央行的取態令市場相信短期內不會大幅改動超寬鬆的貨幣政策，上周入市干預買入日債反映當局不希望債息在短期內過度上升，因此日圓亦備受壓力，但從中長線角度來看，日本改動政策可能只是時間問題，只要市場相信日本會有所行動，日圓亦有望扭轉近期的弱勢。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]

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