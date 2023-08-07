徐風：美降級增債市風險 銀行股受累

評級機構的工作，就是調研發行債券的對象，包括國家及企業的信用風險，即能夠按時還款還息的能力，以及出現違約的機會。如果某些國家或企業出現違約的風險愈大，評級就愈低。故此，標準普爾與惠譽先後將美國主權評級調低，反映的是他們認為美國的未來償還國債的能力，比其他AAA級別的國家及企業為低。

美債遭拋售 10年債息今年新高

作為冷戰後唯一經濟及軍事霸權的超級大國，美元全球通行，美國國債也是全球流通量最高，也被全世界視作最安全的金融產品，是故甚至用作「資產定價之錨」，以美國10年期國債息率作為金融市場「無風險利率」（risk-free rate）的主要參考指標之一。於是，一旦美國被評級機構降級，「無風險」的美國國債被評為有信用風險時，就會引起金融市場的混亂。

當年標準普爾調低美國主權評級，大部分金融人士認為其走異端，加上國際公認的三大評級機構，其餘兩間未有跟隨，此外，當時有量化寬鬆（QE）壓低債息，故此美股經歷短暫震盪後再重拾升勢。然而，今時不同往日，惠譽「倒戈」令三大評級機構有兩家調低美國主權評級，「四捨五入」就是美國評級已變，金融業界不可輕視。

蘋果微軟或受牽連降級

同時，通脹飈升壓力令美國利率及債息上揚，債息愈高，也代表美國政府未來償還債券的利息壓力也會愈來愈大，投資者對美國政府未來感憂慮的話，也會拋售美債。

結果今次我們會看到，美債息率進一步上升，例如10年期美債息率升破4.17厘，創今年以來新高，代表有更多人拋售美債；美匯指數上升，反映投資者寧願持有現金，待形勢明朗或找到美債替代品後，才重新部署入場。

美國主權評級下調，除了美國國債價格下跌外，還衍生其他問題：一般國際評級機構不會將當地企業的信用評級，訂得高於該國家的主權評級。換言之，即使像蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）等現金牛兼全球市值最高的跨國企業，也有機會被評級機構下調評級，或會引致這些企業債同樣出現拋售潮。

另一問題是，由於美債開始有風險，持有美債的銀行，其「風險加權資產」（Risk-Weighted Assets, RWA）有機會增加。根據監管協定要求，銀行的總資本必須高於RWA的8%，故此，如果RWA突然上升，銀行要不增加資本，要不減少業務，以維持較低的RWA。

所以，銀行持有的美債除了有帳面的損失外，同時有機會被迫減少放貸業務，盈利能力降低，自然成為今次降級的最大「苦主」，其中恒生（0011）當日急插4%，匯豐控股（0005）跌3%，都是例證。

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[徐風 隨風投資]