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新經濟新天地

港產自動調酒機 助紓行業人才荒

【明報專訊】近期不少行業都大嘆請人難，以調酒員來說，除了因為經歷新冠疫情而流失，以及需要長時間培訓之外，其勞力密集的工作方式，亦恐怕是令人卻步的原因之一。有本地初創公司研發出一部自動調酒機，認為大部分勞力密集的工作應該交由機器代勞，讓調酒員主要負責表演式調酒、與顧客交流等高增值工作。

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

XOXO Beverages Limited共同創辦人邱善德表示，研發自動調酒機其中一個原因是，他和另一創辦人本身喜歡喝雞尾酒。他們2020年開始，利用公餘時間做研究，2021年辭去工作成立公司，全身投入研發。2022年3月，該公司成為科技園的培育公司；2022年7月正式推出自動調酒機，為商業機構等客戶的宴會提供上門服務。到今年3月，再針對酒吧和飲食業者，提供長期月租服務。

節省時間人力 誤差小於1毫升

邱善德認為，自動調酒機具備多個好處。首先是快速，可以節省時間和人力。因為人手調酒，需要逐樽酒斟，而自動調酒機可以在同一時間將多種不同的酒從酒樽注入機內搖勻。若是在大型宴會或酒吧繁忙時段，兩者的分別尤其明顯。第二，即使是專業調酒員，人手斟酒也難免會有少許誤差。該公司的自動調酒機採用了醫療級水泵，誤差遠遠小於1毫升。第三是方便易用。因為自動調酒機內的電腦已預設多種雞尾酒調製方法，用戶透過個人電腦、平板電腦或智能手機登入Web based的控制平台，可輕易控制。若某些酒吧和食肆客戶有需要，該公司亦可以協助將自家的雞尾酒調製方法輸入電腦。第四是擴展性強。自動調酒機本身可以放6樽酒，更可以連接多個擴充部件，每個再放4至6樽酒，因此，理論上可以無限擴展，客戶暫時最多只用到16樽酒。

不過，邱善德強調，研發和生產自動調酒機，不是要完全取代調酒員，或鼓吹業者開設無人式酒吧。該公司認為，調酒員的時間不應該花在太過重複和勞力密集的工作上，應該大部分運用在高增值和機器難以取代的工作上。例如表演式調酒（如拋酒壺、點火）、設計新花式和新口味，以及和顧客交流、銷售等。

藉平板電腦或智能手機控制

此外，有食肆可能剛申請到酒牌賣酒，初期未必能估計可以帶來多少新收入。這時未必能夠應付到招聘全職調酒員的開支，或也未必能夠請到。若租用一部自動調酒機來試試開拓新業務，風險低得多。

該公司暫時生產了8部自動調酒機，其中幾部提供上門服務，餘下幾部長租給兩個飲食業客戶使用。長租服務月費按調酒量來計算，每部自動調酒機可以透過Wi-Fi上網，將調酒量數據傳送到該公司電腦來計算收費。以現有的兩個飲食業客戶來說，每部自動調酒機月費為數千元。當然，若飲食業客戶有需要，亦可以向對方供應某些酒水，方便對方調製雞尾酒，例如，該公司設計一款港式口味「檸檬茶伏特加」，相信為市場獨有。

現時，該公司已經有營運盈利，暫時上門服務佔了營業額大部分，除了因為上門服務比長租服務較早推出，亦因為其「單價」較高，很多企業和商會等為了方便，會讓該公司包辦全套服務，提供自動調酒機之外，還需要派員工到場操作和服務，兼且供應所有酒水和酒杯。因此，一次2至3小時的活動，收費可以過萬元。此外，若企業客戶有需要，該公司亦可以配合它們的活動主題，特設雞尾酒、酒杯和裝飾等。這些都有助提高上門服務的單價。銀行、廣告公司、科技公司、大學、領事館、商會，以及一些結婚新人，都曾經光顧上門服務。

提供上門服務和長租服務

邱善德認為，上門服務的優點是，單價和毛利較高，但需要聘請兼職員工；長租服務月費有限，但較容易擴展，為中長線的發展方式。現時，已經有外國代理商作初步接觸。該公司希望，今年先在香港做大做強，明年才衝出香港，首選開拓澳門和英國市場。看中英國，因為該國近幾年多了不少香港移民，而且英國人本身也喜歡飲酒。

[新經濟新天地]

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