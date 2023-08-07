韓迎仕柏渡假城：拓韓流音樂會吸客 與濠賭競爭

曾經在金沙中國（1928）任職，現今在迎仕柏渡假城任職首席營運官的司晨在亞洲國際娛樂展接受本報訪問時指出，迎仕柏首期共設超過1200間酒店客房、可容納15,000個座位的綜藝館，及全韓最大會議中心，利便舉行MICE（會議、激勵旅遊及展覽）活動。由於場址鄰近機場，因此佈局上類似香港亞洲國際博覽館。該項目待完成總值16億美元首期投資後，擬推進第二期發展。

擬年底試業 力拓非博彩項目

在會展部分，司晨不諱言會與同樣位於交通樞紐的日本東京、香港及新加坡競爭。不過在博彩部分，他認為主要與菲律賓及新加坡等市場較量，與澳門亦有若干競爭。有別於同島的對手百樂達斯（Paradise）吸納高端及日本客，迎仕柏潛在的客人有為數200萬的駐韓外國人、日本及大中華區遊客，主打中場、大眾化娛樂及MICE元素。他們亦不抗拒開拓貴賓博彩生意，但是會保持謹慎經營。

有別於較注重滿足日本遊客博彩需求的菲律賓同業，迎仕柏相對較少依賴博彩，反而會提供較多非博彩項目吸客。司晨指出，迎仕柏將會開發韓式美容、購物、健康養生及流行音樂配套。尤其有見韓國現有表演場館多數由體育場改建而成，缺乏一流音響及場地，未能滿足更多新崛起韓團及民間音樂的需求。因此迎仕柏冀新的綜藝館提供空間去擴展韓流音樂表演事業，期待引來更多韓團表演。