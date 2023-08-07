Trip.com指港人外遊旺 暑期訂單達疫前114%

葉卓銘指出，短途旅行成為港人出遊熱點，主要目的地為內地、日本、台灣、泰國等。而對海外遊客而言，香港作為中西方文化交融的城市，如今在亞洲區吸引力依舊。除了迪士尼及海洋公園等遊客耳熟能詳的景區，更有故宮、演唱會、teamLab展覽等新熱門話題。

料下半年業務穩中向好

他預期下半年業務發展會繼續保持穩中向好。雖然目前航空公司運力尚未全部恢復，環球經濟狀况複雜，會一定程度影響訂單數量。但對旅遊業而言，下半年節日較多，是旅遊旺季，相信訂單量會較為穩定。

據葉卓銘介紹稱，集團近日針對不同的消費群體和市場定位發布一系列AI科技，旨在提供基於實時數據和人工智能算法的個性化旅行計劃。如提供AI旅行助手，可以做到根據用戶指令整合，並推薦獨家出行方案；亦會按過去及未來的價格波動及目前旅遊成本，為用戶推薦價格較低的旅遊產品等。此外，亦會為用戶提實時接數最新活動資訊，豐富旅遊體驗。

Trip.com每月會與不同銀行及航空公司合作，給予香港用戶獨家出行優惠，也提供內容平台Trip Moments供用戶發布旅行體驗或與其他用戶互動，以賺取消費抵扣。葉卓銘稱，公司正通過改善用戶體驗，組建專業服務團隊和迎合本地市場需求來打動用戶。