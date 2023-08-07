中銀國際白韌：恒指年底前睇升 看好中資科網電動車

明報記者 葉創成

恒指於5月31日最低報18,044點後，在6月首三周曾悉數上升，跟着便出現「一周跌、一周升」此梅花間竹走勢（見表1），上周便下跌377點或1.89%。中銀國際白韌在專訪中分析，恒指18,044點相信已經是全年低位，而且恒指在2020年至2022年均錄得按年跌幅後，參考歷史數據，恒指未曾出現連跌4年，因此恒指今年應該按年錄得升幅，他表示：「歷史上恒指按年變幅都是升多跌少的，曾出現連升4年或以上，卻未出現過連跌4年，最壞的情况亦只是在2000至2002年及2020至2022年期間曾連跌3年，這未必是巧合，因為與經濟行業周期及投資者心理因素有關，預計該紀錄被打破的機率較低。」

恒指未嘗連跌4年 今年料升

事實上，根據彭博統計恒指1974年以來、近50年按年變幅數據，恒指在1988至1993年期間曾連升6年、在2003年至2007年期間亦曾連升5年，堪稱真正大牛市；而恒指僅在2000年科網泡沫爆破後至2002年，以及2020至2022年新冠疫情期間曾連跌3年（見表2）。

恒指上周五收報19,539點，略低於去年底收市價19,781點，換言之，假如白韌預測恒指今年全年將錄得升幅屬正確的話，恒指今年餘下時間較上周五亦會錄得升幅，至於上升空間有多大，白韌指出，由於美國息口料已見頂、明年更有機會減息，加上在上月下旬召開的中央政治局會議已定調下半年經濟工作目標為穩增長，利好中資股企業盈利，故他相信恒指在年底前有機會重上1月27日高位22,700點附近。

美地區銀行商廈有危機 明年或減息

白韌解釋，美國聯儲局上月加息0.25厘，去年3月以來已大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端因此已升至5.5厘，屬2001年以來、近22年高位（見圖1），而高息環境明顯不利經濟，3月至今當地已有矽谷銀行（美：SIVBQ）及Signature Bank（美：SBNY）等多間中小型銀行倒閉，若高息環境再維持多一段時間，會否有更多銀行出現問題有待觀察。他續說，由於美國近年網購愈來愈普及，加上在家工作蔚然成風，當地購物商場及寫字樓出租率本已大幅下跌，目前不少這些商業房地產物業的持有人更要面對息口上升令利息開支增加的問題，當地不少銀行料涉及相關貸款，壞帳會否將因此明顯增加，也是另一關注重點。因此白韌相信，美聯儲明年減息的機率不容忽視。

政治局定調穩增長 有利中資股盈利

除了美國明年有機會減息此潛在利好因素外，白韌指出，對於港股來說，更重要的是上月下旬召開的中央政治局會議已定調下半年經濟工作目標為穩增長，他相信在最高層作出決策後，未來幾個月內地不同政府部門也會陸續推出支持經濟增長的政策，隨着內地經濟增長回升，亦有利中資股企業盈利進一步向好，可望帶動恒指在今年餘下時間有更佳表現。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒在三星期前、《Money Monday》第407期封面故事（7月17日出版）指出，恒指下半年餘下時間能否進一步上升，需要視乎成分股的盈利預測會否被進一步上調。白韌則估計，由於中資藍籌股於本月稍後時間陸續公布的上半年業績料普遍理想，由企業盈利增長來推動股價上升的話，升勢更加健康。

阿里監管風暴「雨過天青」 業務復常

在眾多板塊中，白韌看好中資科網龍頭股，指目前中銀國際對騰訊控股（0700）及阿里巴巴（9988）均持正面觀點。他解釋，自從2020年11月以來，阿里巴巴成為內地政府調查及監管的重要對象，即使騰訊同樣亦受到影響，而由於騰訊所面對的監管壓力相對沒有阿里那麼大，因此騰訊股價至今亦明顯跑贏阿里（見圖2），可見監管對該板塊的確有很大的影響。

白韌分析，由於上月及4月召開的中央政治局會議均指出要推動平台企業規範健康持續發展，故他相信，阿里等中資科網龍頭股面對政府加強監管所帶來的影響已可謂「雨過天青」，料業務可以回復比較正常的運作，估計阿里不會再次大幅跑輸騰訊，他表示：「目前騰訊及阿里的基本面均屬良好，兩間均有不錯的投資價值。」

料騰訊阿里將再分拆業務上市

阿里3月28日宣布新的組織和治理結構 ，設立雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥及大文娛等六大業務集團，除了淘寶天貓商業外，其餘每個業務集團都將有獨立融資並尋求單獨上市的可能性；5月18日公布季度業績時進一步公布，董事會已批准阿里國際數字商業尋求對外融資、菜鳥探索上市流程，以及盒馬實施上市計劃。

白韌指出，在2020年11月內地加強監管之前，阿里一直活躍於資本市場，隨着目前監管力度放寬，他相信阿里會加快分拆業務上市，釋放業務潛在價值。他續說，騰訊2017年亦曾先後安排眾安在綫（6060）及閱文（0772）等子公司上市，同樣亦釋放業務潛在價值，故不單在分拆期間騰訊股價表現向好，眾安在綫及閱文股價在上市初期亦曾急漲；雖然由於監管及市况問題，過去兩年騰訊已沒有再像當年般安排旗下公司上市，但相信隨着上述問題現已雨過天青，料這些上市活動將來或會再次出現。

阿里及騰訊將分別於本周三（8月9日）及下周三（8月16日）公布業績，《Money Monday》建議讀者留意它們盈利表現會否勝預期，以及在分拆業務上市方面會否有更多消息公布。

除了看好中資科網龍頭股外，白韌亦對中資電動車股正面評價。在今年第一季，中國汽車出口達到99.4萬輛，按年增長70.6%，首次超越日本成為全球汽車出口量最多的國家；白韌表示，德國最大汽車生產商之一大眾汽車（Volkswagen）上月底斥資7億美元入股小鵬汽車（9868）約4.99%股權，顯示外資對中國電動車企業前景投信任票，具備持續及強勁的全球競爭力。

中國取代日本 成全球汽車出口一哥

白韌認為，在全球多國在未來數十年將陸續實現碳中和的背景下，電動車作為比燃油車低碳的出行工具，愈來愈普及是大勢所趨，既然中國在此市場具備強大全球競爭力，中資電動車股收入及盈利在未來一段長時間保持較快增長可期，因此不論是龍頭股比亞迪（1211），抑或是簡稱為「蔚小理」的蔚來汽車（9866）、 小鵬汽車及理想汽車（2015）等後起之秀，目前均是市場焦點。

在第19頁「技術取勝」欄目，《Money Monday》亦分析了比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車等中資電動車股的技術走勢，讀者可以參考。

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[封面故事]