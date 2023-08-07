Colt助金融界 加快數據數碼化

Colt區域銷售總監及香港區經理劉嘉鳳表示，今次推出由香港團隊開發的方案，有助金融機構或交易商，在毋須轉換軟件下，更易從雲端取得交易數據運作及測試。她相信，這有助金融業界減省將數據數碼化的時間，並且有效率地執行程式演算交易（Algo）所需的回溯測試程序，加快業界更快地經香港進入新的地區或金融市場大展拳腳。

伙AWS推數據服務

劉嘉鳳指出，證券業界若推動使用大量市場數據的Algo，便要將數據存放在雲端，從而用家只需按需求取用數據。但由於很多時雲端只支持單播（Unicast）傳輸數據，因此令到業界未能從雲端取用數據，致未能實現運作數碼化。同時若在港交所的數據中心加設機櫃存放數據，在市場內欠缺晶片及設備下，所以往往要拖延一、兩年。同時新的客人若要設置相關基建，她指，入場已動輒6萬元至8萬元。若能夠轉用雲端取用市場數據，她估計可最少節省三分之一至四成本不等。

有效率執行Algo回溯測試

在今次落實和AWS合作前，她說Colt已和不同雲供應商討論，最終與AWS合作並成功落實概念認證（Proof of Concept），並且推出服務。因應金融業界過往因為成本高昂，致很難嘗試進入如泰國、馬來西亞及印尼等新地區市場去發展，今次Colt和AWS的資本市場組播數據服務，可讓金融業界按需付費使用服務，不再如過往要簽訂兩年合約待建基建。

以她所見，現時潛在的客群並非高頻交易（HFT）交易商，反而以取用5至10年歷史市場數據去做Algo回溯測試及驗收測試居多。同時，包括證券交易所、虛擬資產平台，亦有尋求Colt去提供概念認證開發。

由於HFT交易商對低時延最為關注，劉嘉鳳預期，就算Colt與AWS推出方案，也不會取代HFT交易商對交易所的數據中心的附加服務需求，但是亦可以使用Colt及AWS的資本市場組播數據服務作為支援。