擴光纖網絡至偏遠鄉村惠及4萬戶 助北都發展

「環電的核心業務在港營運，亦是公司的技術樞紐，因此香港市場對環電重要。」郭詠邦稱環電更開發基本的網絡保障及供公幹應用的統一通訊方案等，應付中小企需求。有見大灣區內分別有微型企業、小型企業及中型企業多達250萬間、27萬間及2.7萬間的潛在市場，他表示，環電已進一步在廣州成立大灣區總部，聘有200名員工，冀幫助進入大灣區內的香港企業搞好傳輸及資訊通訊科技（ICT）環節，以經香港樞紐對外通訊。內地公司亦可藉環電經香港作為跳板進入東南亞，外國公司藉此經港在符合法規下進入內地市場發展。

穗設大灣區總部聘200員工

同時，在配合企業及消費者經香港的通訊樞紐運作下，郭詠邦指出，環電要具備運用中西設備及技術的能力去建構網絡。基於他們過往有為香港公共運輸機構整合網絡、替香港地產發展商鋪設具備連接能力、接收數據及傳感器的最新型WiFi，甚至有接達西方及內地的公共雲等案例，相信更能體現香港促進中西融合的價值，開發更多商機。