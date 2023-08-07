新盤搶客 十大屋苑周末僅3成交

據中原統計，十大屋苑過去兩日僅錄約3宗成交，雖按周增加1宗或50%，惟仍連續14周維持單位數水平，相關成交分別來自荔枝角美孚新邨、沙田第一城兩個屋苑，餘下8個屋苑「零成交」；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市疲弱，面對新盤減價傾銷，相信二手業主難以招架。另外，美聯統計，過去兩日十大屋苑錄約4宗成交，按周持平；美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明認為，二手指標屋苑交投將續於低位徘徊。

帝柏兩房1070萬沽 同類1年新高

面對新盤搶攻，個別市區大型屋苑的優質單位，仍錄得理想價錢成交。

美聯高級區域經理關穎賢稱，奧運站帝柏海灣第3座中層F室，實用面積469方呎兩房間隔，望海景，吸引外區客以1070萬元承接，料為去年8月後、即1年來屋苑同類單位的成交價新高，實呎2.28萬元；原業主2016年以約700萬元購入，帳面賺370萬元或53%。

代理數據顯示，連同上述成交，屋苑同類兩房戶今年至今錄約兩宗逾千萬成交，對上一宗於5月錄得，實用面積469方呎第2座中層F室，以1055萬元易手，實呎2.24萬元。

另香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨二期百老匯街40號低層D室，實用面積708方呎，現為兩房連工人房間隔，原業主去年底叫價890萬元，累減130萬元或近15%後，以760萬元將單位易手，實呎1.07萬元，低市價約6%。

上述單位原業主2012年以620萬元購入，帳面仍賺140萬元或約23%。

[香港地產]