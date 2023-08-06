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經濟
2023年8月6日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
親海駅II首日收逾2000票 超額14倍 發展商最快今加推 擬周六發售
標指納指見5個月來最差單周表現
就業數據好壞參半 市場加息看法分歧
紙漿生產商Suzano傳競購維達股權
瑞銀擬最快明公布全球投行高層變動
摩通棄美衰退預測 今季增長上修至2.5%
Zoom要求員工 返辦公室工作
日央行幣策復常 全球金融添變數 日資回流或拋售海外股債 兼刺激日圓反彈
張宗永：當人類由動物進化成近神
薛偉傑：家居自製有汽飲品減少攝入添加劑
馮其十：內地存量房貸利率該怎麼調？
馮其十：內地存量房貸利率該怎麼調？
【明報專訊】出於多方面因素的考量，中國人民銀行近期連續釋放調整存量房貸利率的信號，但目前內地絕大部分銀行並未啟動相關實質性操作，那麼未來調降存量房貸利率究竟該怎麼調？
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親海駅II首日收逾2000票 超額14倍 發展商最快今加推 擬周六發售
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