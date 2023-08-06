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經濟

Zoom要求員工 返辦公室工作

【明報專訊】視像會議公司Zoom （美：ZM）作為新冠疫情期間遠程工作的主要推動者和受益者，不過據Business Insider報道，該公司近日開始要求居住在Zoom辦公室50英里範圍內的員工，必須每周至少返回辦公室工作兩天。相對去年，Zoom曾稱只有2%員工會在辦公室工作。

Zoom在聲明將此改變稱為「結構化的混合模式」，表示靠近辦公室的員工每周在辦公室工作兩天與團隊互動，對公司最為有效。此模式更能利用公司技術，持續創新，支援該行的全球客戶。

指更能利用公司技術 持續創新

疫情期間，百萬計的員工遠程工作促使該公司的視像會議服務熱度居高不下，該公司也為便捷化遠程視像做出許多創新，如第三方軟件整合，即時回覆，信息提醒，會議排程等，簡化遠端工作流程，令其股價在2020年上升至少六倍。

不過隨着社會秩序復常，不少科技企業要求員工重回辦公室，員工工作場所轉向實體，令Zoom視像會議服務的需求減少，例如特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克在去年6月已宣布結束居家工作政策，認為員工面對面合作，對公司的成功至關重要。

截至上周五，Zoom股價報69.06美元，較2020年10月高峰時累跌88%。Zoom發言人稱，未來將繼續利用整個Zoom平台，讓員工和分散的團隊保持連繫，並有效工作。

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