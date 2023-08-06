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經濟

紙漿生產商Suzano傳競購維達股權

【明報專訊】彭博社引述知情人士消息稱，全球最大的巴西硬木紙漿生產商Suzano，與貝恩資本、CVC資本、德弘資本，一同進入下一輪維達國際（3331）的股權競購，而第二大股東，主席李朝旺亦有意與機構合作參與併購。持有維達52%的瑞典大股東Essity，在4月宣布有意出售持股。

消息人士稱，Essity有意以每股20元作為談判的指示性起點，較上周五收市價15.86元有26.1%的溢價，以該公司持有6.21億股計算，其持股總價值約98.49億元。競標者可能會合作競標，但目前尚不清楚哪一家會提出最終收購報價。目前潛在收購者已經開始尋找融資來源，消息指審議仍進行中，持股方也可能決定不進行交易。

大股東未確定入圍公司名單

貝恩資本、CVC資本和德弘資本的代表拒絕彭博社置評，而Suzano和維達國際則對此則未有回覆。Essity企業傳訊副總裁Per Lorentz表示，目前整個過程仍處於早期階段，Essity目前未確定入圍公司名單。

維達在上月公布半年業績，受累高價位的庫存影響和成本通脹壓力，淨利潤下降81%至1.21億元，木漿價格受過去相對較高價位的庫存影響，對毛利率仍存壓力，按年跌6.9個百分點至25.1%，毛利下降18.5%至25.27億元。

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