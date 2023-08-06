標指納指見5個月來最差單周表現

上周五納指跌0.36%，收報13,909點，道指跌0.43%，收報35,065點，全周下跌1.11%。重磅股蘋果（美：AAPL）周四公布業績，收入連續3季減少，服務收入增長未能抵消iPhone等硬件銷售下跌，帶動股價周五挫4.8%，不過亞馬遜（美：AMZN）同日公布的去季業績和今季指引皆好過預期，周五急升8.27%至139.57美元的近一年高位。

上周惠譽將美國主權評級，從最高評級下調一級，為2011年標普以後再被機構降級，帶動10年期美債孳息率重上4厘，多隻今年表現理想的科技股於上周下挫（見表）。沙特阿拉伯宣布延長減產，帶動紐油重上80美元，標指能源股指數上周升1.24%，加上受亞馬遜提振的可選消費股指數全周升0.72%，為11個行業指數中僅有兩個上升。

市場料硬體股周期股下輪上升

安柏環球金融首席投資總監雷志海表示，標指已累升5個月，今年累升16.63%，納指更升32.89%，上周下跌似為資金尋找理由沽貨鎖定利潤，若大市調整一成，反而可期望今年尚有一輪上升，不過以一個平常的上升年度，或已經走完今年大部分的升幅。

今年美股由人工智能相關軟件股帶動，不過，雷志海指出，業務發展到現階段，開始出現監管相關的問題，或一段時間才能消化上半年升幅。

相對而言，去年因庫存上升影響訂單的硬體股，近月訂單開始企穩，認為下半年可以留意，另外市場開始正面調整對美國經濟的預期，早前低配的周期股，如原材料和工業股也可以留意。