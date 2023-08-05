亞馬遜次季收入盈利齊超預期

電商業務增長勁 雲計算觸底

隨着物流網絡全面改革，配送速度有所加快，亞馬遜的電商業務，剔除匯率變動因素後，在次季按年增長5%，高於分析師預期的3.5%增幅。此外，作為亞馬遜盈利增長引擎的AWS， 第二季收入按年增長12%，雖較2022年全年的29%增幅顯著放慢，不過已較4月的11%按年升幅反彈，反映AWS業務已趨穩定，而客戶對生成式人工智能（AI）服務的需求，有助推動AWS的業務增長。亞馬遜次季的77億美元營業利潤，七成來自AWS業務。

與此同時，亞馬遜的削減成本措施亦漸見成效。該公司近期裁員2.7萬人，凍結招聘，並爭取削減各部門的開支。截至第二季末，其全球員工總數按年跌4%。經營利潤率按年增長3個百分點至5.7%，高於分析師預期。亞馬遜預期第三季經營利潤介乎55億至85億美元，超出分析師平均預期的54億美元。

（綜合報道）

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