明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

亞馬遜次季收入盈利齊超預期

【明報專訊】由於核心電商業務銷售增長強勁，加上雲計算業務（AWS）的收入增長觸底反彈，且整體開支增長顯著放慢，推動亞馬遜（美：AMZN）第二季收入及盈利均超出分析師預期。亞馬遜次季整體收入恢復雙位數百分比的升幅，按年增長11%至1344億美元，並預期第三季仍將錄得類似升幅。亞馬遜次季每股盈利65美仙，較分析師預期高出接近1倍，每股盈利超出分析師預期的百分比，是2020年第四季以來最高。亞馬遜股價早段急升逾一成。

電商業務增長勁 雲計算觸底

隨着物流網絡全面改革，配送速度有所加快，亞馬遜的電商業務，剔除匯率變動因素後，在次季按年增長5%，高於分析師預期的3.5%增幅。此外，作為亞馬遜盈利增長引擎的AWS， 第二季收入按年增長12%，雖較2022年全年的29%增幅顯著放慢，不過已較4月的11%按年升幅反彈，反映AWS業務已趨穩定，而客戶對生成式人工智能（AI）服務的需求，有助推動AWS的業務增長。亞馬遜次季的77億美元營業利潤，七成來自AWS業務。

與此同時，亞馬遜的削減成本措施亦漸見成效。該公司近期裁員2.7萬人，凍結招聘，並爭取削減各部門的開支。截至第二季末，其全球員工總數按年跌4%。經營利潤率按年增長3個百分點至5.7%，高於分析師預期。亞馬遜預期第三季經營利潤介乎55億至85億美元，超出分析師平均預期的54億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕電子商務 雲計算 亞馬遜（Amazon）

上 / 下一篇新聞