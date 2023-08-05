報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年8月5日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
匯豐加理財客定存息 3個月享3.5厘 拆息高企 中銀渣打4.1厘定存誘高端客
港銀維持5個P 日後或上調按揭定價
人行：指導銀行調整按息 搭配降準MLF等
港管理資產31萬億跌14% 去年淨資金流入880億
軟銀再減持商湯 4個月套5.5億
祈耀年：平保倡匯控分拆已結束
港股終止三連跌 中資券商內險熱炒 內地降股票結算備付金 官媒撐減印花稅
長和放榜後跌5% 高盛降目標價
美高梅轉賺8.2億 淨現金流入37億
澳門爭取非博彩業 佔GDP比重達六成
擁星爺電影IP公司 獲OKX投資780萬
收入連跌3季 蘋果挫3% 硬件銷售轉弱 服務業務成增長引擎
美非農新職少預期 9月料停加息
亞馬遜次季收入盈利齊超預期
港航免費派9800張機票 8‧7開搶
電訊商「泄密」 iPhone 15發布日疑曝光
上月8項目4602伙批預售 逾1年新高 啟德承豐道18號四期佔2060伙最多
必嘉坊3期下周二首輪賣60伙
皓畋特色戶5000萬沽 業主損手近五成
15指標屋苑周末睇樓量見1年半低位
CCL連升兩周 分析料短期反覆向下
尖沙嘴銀主盤商廈1.38億沽
陸振球：逆周期買樓降入巿風險
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
匯豐加理財客定存息 3個月享3.5厘 拆息高企 中銀渣打4.1厘定存誘高端客
港銀維持5個P 日後或上調按揭定價
人行：指導銀行調整按息 搭配降準MLF等
港管理資產31萬億跌14% 去年淨資金流入880億
軟銀再減持商湯 4個月套5.5億
祈耀年：平保倡匯控分拆已結束
港股終止三連跌 中資券商內險熱炒 內地降股票結算備付金 官媒撐減印花稅
長和放榜後跌5% 高盛降目標價
美高梅轉賺8.2億 淨現金流入37億
澳門爭取非博彩業 佔GDP比重達六成
擁星爺電影IP公司 獲OKX投資780萬
收入連跌3季 蘋果挫3% 硬件銷售轉弱 服務業務成增長引擎
美非農新職少預期 9月料停加息
亞馬遜次季收入盈利齊超預期
港航免費派9800張機票 8‧7開搶
電訊商「泄密」 iPhone 15發布日疑曝光
上月8項目4602伙批預售 逾1年新高 啟德承豐道18號四期佔2060伙最多
必嘉坊3期下周二首輪賣60伙
皓畋特色戶5000萬沽 業主損手近五成
15指標屋苑周末睇樓量見1年半低位
CCL連升兩周 分析料短期反覆向下
尖沙嘴銀主盤商廈1.38億沽
陸振球：逆周期買樓降入巿風險
周末睇樓好去處
匯豐加理財客定存息 3個月享3.5厘 拆息高企 中銀渣打4.1厘定存誘高端客
港銀維持5個P 日後或上調按揭定價
人行：指導銀行調整按息 搭配降準MLF等
港管理資產31萬億跌14% 去年淨資金流入880億
軟銀再減持商湯 4個月套5.5億
祈耀年：平保倡匯控分拆已結束
港股終止三連跌 中資券商內險熱炒 內地降股票結算備付金 官媒撐減印花稅
長和放榜後跌5% 高盛降目標價
美高梅轉賺8.2億 淨現金流入37億
澳門爭取非博彩業 佔GDP比重達六成
擁星爺電影IP公司 獲OKX投資780萬
收入連跌3季 蘋果挫3% 硬件銷售轉弱 服務業務成增長引擎
美非農新職少預期 9月料停加息
亞馬遜次季收入盈利齊超預期
港航免費派9800張機票 8‧7開搶
電訊商「泄密」 iPhone 15發布日疑曝光
上月8項目4602伙批預售 逾1年新高 啟德承豐道18號四期佔2060伙最多
必嘉坊3期下周二首輪賣60伙
皓畋特色戶5000萬沽 業主損手近五成
15指標屋苑周末睇樓量見1年半低位
CCL連升兩周 分析料短期反覆向下
尖沙嘴銀主盤商廈1.38億沽
陸振球：逆周期買樓降入巿風險
prev
next