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經濟

香港地產

CCL連升兩周 分析料短期反覆向下

【明報專訊】具體反映7月10日至7月16日市况的中原城市領先指數CCL，最新報164.72點，按周升0.33%，並連升兩周共0.52%；中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，7月底美國及本地銀行再度加息，相信短期樓價繼續反覆向下。

可留意是，CCL最近3周於164點窄幅徘徊，現時CCL距離第三季目標163點，相差1.04%。楊續稱，CCL由今年4月高位168.4點開始反覆回軟，最近16周、即約3個半月累跌2.19%，而油塘新盤親海駅II低價出擊，對二手樓價的影響將於8月下旬CCL反映。

親海駅低開影響於月底反映

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報165.36點，按周升0.16%；CCL（中小型單位）報163.64點，按周升0.09%，上述兩個指數齊升兩周，分別升0.58%及0.38%。另外，反映豪宅樓價的CCL（大型單位） 報170.12點，按周亦反彈1.46%，連跌5周後回升。

4大分區方面，港島、九龍市區樓價續升、新界兩區指數續跌。港島、九龍CCL Mass，今周分別報170.48點、160.22點，分別按周升2.16%及0.31%，同樣屬連升兩周。

市區樓價升 新界續挫

另新界東CCL Mass報175.8點，按周跌1.55%，連跌兩周共1.63%；新界西CCL Mass報149.98點，按周跌0.93%，同樣重返今年2月水平。總括而言，2023年CCL累升5.07%，CCL Mass升5.79%，CCL（中小型單位）升5.75%，CCL（大型單位）升2.08%。

相關字詞﹕中原城市領先指數

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