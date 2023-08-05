15指標屋苑周末睇樓量見1年半低位

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，近日股市雖略回暖，加息影響亦漸被消化，惟新盤市場再爆「震撼彈」，親海駅低價出擊，相信二手減價盤陸續有來，而即使有意入市二手單位的買家，亦多觀望後市，致令周末指標二手屋苑的睇樓量急跌並見新低，料購買力必然傾斜一手，二手陷於捱打。

新盤低價搶攻 二手捱打

據美聯顯示，港島4個指標屋苑預約睇樓量按周續跌約3.4%，錄約85組；事實上，8月至今港島東太古城，暫錄約兩宗買賣成交，由於市場焦點流向一手，本周末該屋苑預約睇樓量偏軟，按周跌逾半成。

至於有全新盤登場的九龍，區內7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約119組，較上周末130組下跌約8.5%；其中藍田指標屋苑麗港城，本周末預約睇樓量暫錄約18組，較上周末減少25%。

新界方面，區內4個二手指標屋苑預約睇樓量按周續跌約7.2%，僅錄得約116組；其中天水圍嘉湖山莊本周末二手預約睇樓量，按周續跌約5.3%。