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經濟

香港地產

必嘉坊3期下周二首輪賣60伙

【明報專訊】新一輪市區新盤戰爆發、早前先後推出兩張價單的恒地（0012）紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH，上載首份銷售安排，敲定下周二（8日）首輪發售60伙，整批折實均呎18,963元。與此同時，樓花期長約26個月的長實（1113）油塘親海駅II期，今天起正式收票，並開放示範單位予公眾參觀，項目擬短期內加推不少於100伙。

紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH首輪銷售的60伙，包括8伙開放戶、50伙1房戶、2伙3房1套戶，實用面積介乎215至490方呎，全採開放式廚房設計，折實價367.83萬至905.49萬元，折實呎價17,108元至20,379元，整批折實平均呎價18,963元，A組大手買家最多可購4伙。

項目過去一周累收逾500票，超額認購約7倍，並於開售當日中午12時截止認購登記。項目入場單位為6樓C室，實用面積215方呎開放式戶，折實價367.83萬元、折實實呎17,108元，為必嘉坊系列中最低入場費單位。

親海駅開價後錄2000宗查詢

至於長實旗下油塘親海駅II期，於今天12點時正式收票，以及開放設於尖沙嘴港景滙商場的示範單位予公眾參觀。長實營業部首席經理郭子威表示，項目周四開價後已經錄得逾2000宗查詢，反應理想，估計三成來自計劃申請新一期居屋的人士，集團正考慮加推不少於100伙應市。

KOKO系列連售兩伙 吸金近5100萬

此外，會德豐旗下藍田KOKO系列連沽兩伙，吸金5094萬元；其中KOKO RESERVE複式特色大戶，為第1座17樓及18樓B室，實用面積1788方呎、屬4房梗廚間隔連儲物室，另連134方呎平台及765方呎天台，成交價達4308萬元（連車位）、實呎24,094元；另KOKO MARE第9座5樓E室，實用面積435方呎，屬兩房開放式廚房戶型，成交價786.7萬元、實呎18,085元。

相關字詞﹕恒地 港景滙 BAKER CIRCLE．GREENWICH 親海駅II期

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