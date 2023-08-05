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經濟

香港地產

上月8項目4602伙批預售 逾1年新高 啟德承豐道18號四期佔2060伙最多

【明報專訊】作為近年九龍新盤供應重鎮的啟德，雖然已先後有多個新盤登場，惟新供應依然源源不絕；地政總署資料顯示，署方7月共批出8份預售樓花同意書，共涉4602個單位，創去年6月批出4611伙後、13個月來逾一年新高，其中由中海外（0688）、嘉華（0173）、恒地（0012）、九龍倉（0004）合作發展的啟德跑道區承豐道18號項目，提供2060個單位。業界分析指，目前已獲批預售但未推出之新盤涉近1.59萬伙，單計啟德區涉約8200伙，佔比逾五成。

明報記者 林尚民

現時啟德跑道準備出擊的新盤，計有嘉華牽頭發展的啟德海灣、中海外的維港‧雙鑽、新地（0016）的天璽‧海之際，上述跑道區承豐道18號，共分成4期申請預售樓花，分別為第1A、1B、2A、2B期，各期分別提供635伙、511伙、405伙及509伙，共涉2060伙；據地政總署資料，4期項目同於上月獲批預售樓花，項目預計2024年11月落成，樓花期長約16個月。

批預售但未推單位1.59萬伙

啟德佔半

美聯首席分析師劉嘉輝認為，由於7月獲批預售樓花的單位數目眾多，令目前已批出預售樓花、但尚未發售的新盤單位總數，由6月逾12,300伙攀升至7月近15,900伙，按月增加約3600伙或近三成，單計啟德區已獲批預售但未推出單位，合共涉及約8200伙，佔該1.59萬伙的52%。

至於上月獲批預售的另一大型住宅，為新地屯門兆康NOVO LAND第3B期，今期涉及769伙，項目預計2025年5月落成，樓花期長約21個月。

新地副董事總經理雷霆回覆本報查詢時指出，連同早前已獲批預售的NOVO LAND第3A期，兩期均部署於明年推出市場發售。

NOVO LAND第3A期提供534伙，即兩期合共涉及1303伙。

新地雷霆：

NOVO第3期擬明年推

其餘獲批預售樓花項目，包括日前公布價單的長實（1113）油塘親海駅II、涉658伙；另路勁（1098）與深圳控股（0604）發展的屯門掃管笏凱和山，提供693伙，關鍵日期2024年6月，樓花期長約10個月；此外，房協觀塘安達臣道項目安禧街18號，提供422伙，預計2025年12月落成，樓花期長約28個月。

上月僅嘉里十八鄉路申預售

另一方面，新申請預售樓花同意書數量持續於低位徘徊，繼6月錄得零申請後，7月亦只有一個新申請，為嘉里（0683）及萊蒙國際（3688）合作發展的元朗十八鄉路39號，上月向地政總署入紙申請預售樓花，項目提供594伙，預計於2025年11月落成，樓花期長約27個月。

另截至上月底滾存待售樓花單位數目跌至17,832伙，按月跌4008伙或逾18%，連跌兩個月，並為2021年12月後的19個月新低。

相關字詞﹕啟德區 凱和山 親海駅II NOVO LAND第3B期 預售樓花同意書 承豐道18號

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