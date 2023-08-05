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經濟

擁星爺電影IP公司 獲OKX投資780萬

【明報專訊】虛擬貨幣交易所OKX旗下投資部門OKX Ventures昨宣布，向香港人工智能（AI）及Web3技術初創公司Moonbox投資100萬美元（折合約780萬港元）。Moonbox已被授權在NFT領域上使用「星爺」周星馳電影的知識產權（IP），包括《西遊降魔篇》、《西遊伏妖篇》和《美人魚》，料於今年底推出一系列以AI技術驅動的NFT，以及為藝術和電影業所打造的應用程式。

Moonbox快推靠AI驅動NFT

Moonbox將利用這筆資金加速產品增長，繼續開發其生成式AI核心技術和應用程式，並應用於Web3和NFT之上。

OKX Ventures合伙人Jeff Ren表示，Web3和區塊鏈技術為創作者經濟帶來全新變革，Moonbox的出現正使此發展方向邁進令人興奮的一步。用戶可通過區塊鏈技術構建一個開放、自由和透明的社區，以更低成本有效地進行溝通和表達自己，與AI技術結合將為Web3生態圈帶來許多令人期待的可能性。

Moonbox高級顧問Ignious Yong表示，很高興OKX Ventures成為首輪融資的領投人，以及得到「星爺」周星馳的支持，公司使命是透過生成式AI技術以提供身臨其境的沉浸式體驗，推動Web3生態圈尤其是NFT的發展。他相信，AI和Web3結合將使NFT變得更加有趣和有價值，同時為電影和娛樂行業創造更多種類的使用場景，吸引不同階層及各行各業的人士參與。

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