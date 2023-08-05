澳門爭取非博彩業 佔GDP比重達六成

當局指未來重點工作包括政府將與博彩企業共同推出會展客商食住遊路線。同時在政府主導下與博彩企業合作，開發相關歷史片區新旅遊景點。當局亦擬推動博企推出濱海旅遊產品，甚至提出重點針對親子市場進行研發，把非博彩元素轉化成研學旅行產品。

冀金融業佔比逾一成

當局更建議發展綜合旅遊休閒業上，深化與大灣區和深合區的合作，推動一程多站的海上旅遊。同時，亦提出粵港澳三地共同推動「大灣區文物遊徑」建設，構建大灣區歷史建築線上導覽平台，並於明年推出「教育類歷史建築」及「海上絲綢之路史跡點」兩條主題遊徑。另會開展周邊海島遊產品設計調研工作。在爭取旅客方面，當局會向內地提出商討，推動一簽多行方案的落地及實施，促進海外旅客一程多站的聯線旅遊。同時探討容許訪澳的內地旅客容許多於一次進出橫琴與澳門，亦建議逐步開拓印度、中東及歐美的國際客源市場，探討與鄰近地區的機場加強往返接駁。

至於金融產業，當局擬發展私募和公募基金市場，促進跨境投資。同時將研究引入以非「標準化」金融產品為標的之交易業務或平台，為內地包括深合區的小微型企業提供創新融資渠道。同時會制訂涵蓋證券及債券市場的《證券法》，並爭取與內地債市互聯互通。同時為強化電商基建，澳門首次提出建設連通海外的數據光纜，並推動及落實使用港珠澳大橋上鋪設直連光纜系統，降低商業網絡及跨境專線費用。