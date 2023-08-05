明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美高梅轉賺8.2億 淨現金流入37億

【明報專訊】美高梅中國（2282）公布6月底止中期業績，扭虧為盈並賺8.21億元，不派中期息。去年度同期該集團錄得虧損近24.05億元。集團指出，再錄盈利與期內澳門放寬旅遊限制，營業情况大幅改善有關。期內的經營淨現金流入更達36.92億元，較去年同期出現淨流出，明顯改善，主要與營業情况改善有關。

負債率減 仍達116%

截至6月底止，美高梅中國的娛樂場收益按年增長2.49倍，達96.02億元。酒店、餐飲及零售為主的非博彩業務收益亦按年增長1.26倍，達10.47億元。

至於娛樂場業務方面，主場地賭枱總贏額按年增長2.35倍，達到90.11億元；貴賓博彩賭枱總贏額亦按年大增4.1倍至18.65億元；角子機總贏額亦按年大增1.24倍至7.54億元。而因應新的博彩批給，該集團已在期內確認無形資產的攤銷8840.2萬元，流動應付批給權款項達5293.1萬元。

可供動用現金35.1億元

隨着經營狀况改善，期內該集團的資本負債比率按年減少2.7個百分點，仍達116.3%。其手上可供動用的現金達35.1億元，未動用信貸73.2億元。母公司美高梅國際授出的信貸58.8億元，則未動用，最後到期日由2024年5月15日，延長至2026年5月15日，而年內錄得的備用費為2963.7萬元。整體融資成本按年上升33.06%至9.78億元。

相關字詞﹕美高梅中國

上 / 下一篇新聞