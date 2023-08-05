軟銀再減持商湯 4個月套5.5億

聯交所最新資料披露，軟銀願景基金於本周一（31日）在場內沽出1490.4萬股商湯B股，每股平均價1.7919元，套現2670.65萬元。軟銀的商湯B股持股量降至33.70億股，持股量由13.04%降至12.99%。

持股量降至12.99%

自去年12月5日以來，軟銀集團已經累計第6次披露沽售商湯科技持股，對上一次為4月6日，當時沽出5000萬股商湯，當時持股36.18億股或13.95%，即其於4月7月至7月31日期間累計沽出2.49億股，以期間商湯平均價2.22元計，減持貨值約為5.53億元。

員工持股SenseTalent曾減持

商湯遭淘寶控股沽清持股後，現時持有商湯逾5%、需要披露股份的主要股東，尚有軟銀集團及由商湯員工持股的SenseTalent Management，後者亦曾於4月披露減持500多萬股，市場相信兩大股東的沽壓仍陸續有來。商湯股價昨日收市報1.76元，無升跌，成交金額1.70億元。