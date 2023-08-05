人行：指導銀行調整按息 搭配降準MLF等

防資金套利空轉

提升政策傳導效率

今年6月人行下調1年期和5年期LPR各0.1厘，6月個人按揭加權平均利率為4.11厘，按年降0.51厘。去年1年和5年LPR累減0.15厘和0.35厘，拖低銀行淨息差、盈利表現和資本生成能力。2022年4月人行指導銀行建立存款利率市場化的自律調整機制，今年5月和6月已兩度傳出銀行下調存款利率上限，減輕銀行因減貸息帶來的淨息差壓力。

在回應降準和降息的問題時，鄒瀾表示，當局會根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆周期調節，同時平衡增長與風險、內部與外部的平衡，防止資金套利和空轉，提升政策傳導效率，增強銀行經營穩健性。他又指，降準、中期借貸便利（MLF）等貨幣政策工具，有投放流動性的總量效應，需要統籌搭配、靈活運用，當局會根據其他工具使用進度、中長期流動性情况，綜合評估存款準備金率政策，保持銀行體系流動性的合理充裕。

房地產方面，鄒瀾表示人行支持市場保持平穩，延續保交樓貸款支持計劃至2024年5月底，同時推動租賃住房貸款支持計劃在試點城市落地。發改委副秘書長袁達則表示，當局會穩妥處置化解房地產、地方債務、金融等領域風險隱患。

推動租賃住房貸款支持計劃

對於現有政策成效，袁達表示，今年政府加強宏觀政策，靠前協同發力，有效應對國外不利環境，和國內周期和結構性矛盾的挑戰。他稱從目前最新經濟運行數據顯示，發電量等實物量指標增速加快，製造業PMI連續兩月回升，市場預期有所好轉。隨政策效果不斷顯現，下半年經濟，將在上半年持續恢復基礎上保持穩定向好。