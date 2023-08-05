明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港銀維持5個P 日後或上調按揭定價

【明報專訊】上月底美國加息0.25厘，帶動本港銀行今輪最優惠利率上調已大致完成，大部分銀行跟隨龍頭匯豐加息0.125厘，惟南洋商業是次加達0.375厘。加息塵埃落定，本港銀行市場再出現5個最優惠利率（見圖），由大行「細P」最低5.875厘，到華僑的6.375厘，相差最多半厘。

截至7月底，首六大銀行在現樓按揭市佔達87.5%。現時銀行主流H按定價為H+1.3厘，新做按揭實際鎖息上限普遍仍為3.625厘，大行與中小行定價差異不大，現金回贈一般在2.7%至2.8%的高位。中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前未見大行上調按揭定價，或下調現金回贈幅度，或是因為按揭貸款增長未如年初預期，但不排除及後仍有上調按揭定價的可能。

銀行爭取按揭業務以達標

王美鳳表示，資金成本壓力增加，雖然會降低銀行爭取按揭的積極程度，推動按息定價上升或減少現金回贈，不過現階段暫未出現。她指近日拆息回落，而且大多數銀行再次沒有跟足美息0.25厘加幅，或反映銀行資金成本壓力未如想像中大。另外，首季按揭貸款量短暫回暖後，及後二手成交縮減，銀行積極爭取按揭以達業務目標。

聯儲局為再加息預留後路，對於若美息再加，會否再有小銀行加息多於市場，王美鳳認為，或已有今次仍跟加0.125厘的銀行，累積不少的資金成本壓力，但最終仍要視乎當時的拆息水平、小行的資金成本，以及大型銀行是否仍以溫和幅度加息。不過小行若超市場幅度加P，或會引發現有客戶轉按，因此他們作出決定時會相當謹慎。王美鳳又指，今年以來部分小型銀行按息定價已不如大行優惠，在資金成本壓力下，他們對按揭客戶會較揀擇。

相關字詞﹕現金 王美鳳 按揭貸款 最優惠利率 加息

上 / 下一篇新聞