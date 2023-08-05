港銀維持5個P 日後或上調按揭定價

截至7月底，首六大銀行在現樓按揭市佔達87.5%。現時銀行主流H按定價為H+1.3厘，新做按揭實際鎖息上限普遍仍為3.625厘，大行與中小行定價差異不大，現金回贈一般在2.7%至2.8%的高位。中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前未見大行上調按揭定價，或下調現金回贈幅度，或是因為按揭貸款增長未如年初預期，但不排除及後仍有上調按揭定價的可能。

銀行爭取按揭業務以達標

王美鳳表示，資金成本壓力增加，雖然會降低銀行爭取按揭的積極程度，推動按息定價上升或減少現金回贈，不過現階段暫未出現。她指近日拆息回落，而且大多數銀行再次沒有跟足美息0.25厘加幅，或反映銀行資金成本壓力未如想像中大。另外，首季按揭貸款量短暫回暖後，及後二手成交縮減，銀行積極爭取按揭以達業務目標。

聯儲局為再加息預留後路，對於若美息再加，會否再有小銀行加息多於市場，王美鳳認為，或已有今次仍跟加0.125厘的銀行，累積不少的資金成本壓力，但最終仍要視乎當時的拆息水平、小行的資金成本，以及大型銀行是否仍以溫和幅度加息。不過小行若超市場幅度加P，或會引發現有客戶轉按，因此他們作出決定時會相當謹慎。王美鳳又指，今年以來部分小型銀行按息定價已不如大行優惠，在資金成本壓力下，他們對按揭客戶會較揀擇。