稱「駅」字寓意助上車 趙國雄：有責任不賺盡

對於親海駅II期以近7年來市區最低的首批折實平均呎價推出，趙國雄稱，是次價單為「平爆價」，項目的「駅」字有幫助市民「上車」及「轉車」的寄意，發展商有責任以「不用賺盡，不用賺多」的態度去解決市民住屋問題。事實上，恒地早前亦以折實平均呎價近1.9萬元推出紅磡必嘉坊3期（BAKER CIRCLE‧GREENWICH）價單，較對上一期低逾一成。趙國雄說，每個項目都有不同價錢、戶型、地區與定位，市民享多元選擇是好事，但開價後「一陣間實有人喊，代理聽到價錢就開心到喊，老闆聽到價錢就傷心到喊」。

親海駅系列分為I及II期，共涉886伙，所在的東源街5及8號原為工業用地，佔地共約8.4萬方呎，長實2019年完成補地價，涉及約22.103億元，以最高可建樓面約41.83萬方呎計，每方呎樓面補價約5283元，若連同建築費，相信今次長實以低價推出，仍有合理利潤。另外，宏安2017年為油塘崇山街8號及四山街15號（即現時已落成的曦臺）每方呎補地價約3615元，相比之下，長實當年補地價高逾46%，惟曦臺2019年推售，首批折實均呎17,578元開售，親海駅II期則較其低約15%。曦臺共涉326伙，去年7月已全數售罄。