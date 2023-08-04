親海駅II均呎1.5萬 市區7年最低 低去年油塘同區新盤一成半 290萬入場

首批132伙 入場價市區4年新低

項目提供5種付款方式，三房戶提供最高折扣19%，其他戶型則提供「愛才即供付款計劃」最高折扣18%，買家只要持有文憑、副學士、學士或任何領域的專才證書，即可享上述折扣優惠。首批價單平均實呎18,337元，折實後平均呎價14,997元，較去年11月同區以樓花期25個月開售、首批折實均呎17,938元的朗譽低逾一成半。不過，若與項目毗鄰、樓齡約7年的Peninsula East二手平均呎價約1.46萬元比較則相若。值得留意，項目位置毗鄰魚類批發市場及混凝土廠，並與油塘港鐵站約有10分鐘步程距離，是次開價除反映市况，亦反映項目位置等因素，而相對親海駅II，親海駅I位處更臨海位置，相信該期推出時，售價將有所上調。

毗鄰魚批發市場 距油塘站10分鐘步程

項目首張價單涉132伙，以定價計市值約9.25億元，全部位於2A座，包括22伙開放式戶、43伙一房戶、52伙兩房戶及15伙三房一套戶，實用面積210至718方呎，折實價290萬至1114.3萬元，折實實呎13,443至16,407元，全數22伙開放式戶低於350萬元，65伙開放式及一房戶低於440萬元。首批約有一半單位面向魚類批發市場，而入場單位則為2A座1樓K室開放戶，實用面積210方呎，定價353.6萬元，折實價290萬元，折實實呎13,807元，以首批計，為4年來市區最低「入場費」新盤，亦是項目首批唯一低於300萬元單位。

3房「呼吸Plan」 有單位首年月供利息7778

長實執行董事趙國雄稱，項目最快明起收票，並同時開放設於尖沙嘴港景匯商場內的示範單位，擬本月開售。長實營業部首席經理郭子威稱，集團提供「3房1·2·3換樓付款計劃」，為三房戶買家提供3年期最高達90%的第一按揭，而買方毋須提供任何入息證明文件，亦毋須通過壓力測試，即坊間俗稱的「呼吸Plan」，3年期內供息不供本。以2A座9樓A室、三房一套間隔為例，實用718方呎，折實價1037萬元，折實實呎14,113元，若選用該計劃，首年月供利息為7778元，首期需付103.7萬元。上述計劃按揭年期3年，首年定息1厘，第二年定息2厘，第三年定息3厘。

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