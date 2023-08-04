葉創成：跟曾智華林本利 為家人認購20至25手銀債

保證息率5厘吸引

銀債由本港政府發行，可以被視為無信貸風險，是次保證息率高達5厘，比市場上港元定存利率或港元貨幣基金息率高一截，並且發行期為3年，成功認購者可在未來3年每年鎖定5厘高息，揸3年至債券到期累積利息回報達15厘，對退休人士明顯有吸引力。因此，筆者認為，對於符合資格認購銀債者來說，最大問題並非認購與否，而是以每手1萬元為起點、認購多少手而己。

去年認購20手或以下全中

由於銀債採用「循環分配」機制，即所有認購人士會先獲配一手，然後向所有認購兩手人士分派兩手，跟着是認購3手、4手、5手人士也獲悉數分派，餘此類推，直至分完為止。因此，要評估是次認購多少手銀債最合適，可參考過去的分派往績，例如去年銀債共有28.9萬份有效申請，涉及約625億元，最終發行額為450億元，認購者最多可獲21手，換言之，20手或以下的認購申請均獲悉數分派。

由於是次銀債目標發行金額為500億元，最多可加碼至550億元，比去年最高發行額450億元高，因此，認購者最多可獲派的手數有機會比去年的21手多，但也要考慮今年有效申請會否高於去年的28.9萬份、涉資會否高於去年的625億元等變數，故很難準確預測認購多少手或以下便獲悉數分派，筆者參考理材專家林本利的建議，今年為家人認購20至25手銀債。

下周三下午2時截止認購

最後，重要的事不妨再說一次，是次銀債截至認購日期及時間為下周三（8月9日）下午2時，2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）的合資格香港居民可以認購。

[葉創成 創富倉]