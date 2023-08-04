葉創成：跟曾智華林本利 為家人認購20至25手銀債

【明報專訊】筆者本周一付費參加了由資深傳媒人曾智華及經濟學者林本利主辦的晚宴及投資分享會，兩人分別出生於1950年代及1960年代、屬同年代的精英，同樣於約10年前退休，至今退休生活多姿多采，也在媒體及講座上分享投資心得，在筆者心目中屬退休達人。曾智華及林本利現均已達60歲或以上，符合認購銀債資格，兩人在席上均表示會認購下周三（8月9日）下午2時截止申請的新一批銀債，林本利更指會認購20至25手，筆者於去年也已經為家人成功認購20手銀債，今年也會再接再厲，跟林本利為家人認購20至25手銀債。
保證息率5厘吸引
銀債由本港政府發行，可以被視為無信貸風險，是次保證息率高達5厘，比市場上港元定存利率或港元貨幣基金息率高一截，並且發行期為3年，成功認購者可在未來3年每年鎖定5厘高息，揸3年至債券到期累積利息回報達15厘，對退休人士明顯有吸引力。因此，筆者認為，對於符合資格認購銀債者來說，最大問題並非認購與否，而是以每手1萬元為起點、認購多少手而己。
去年認購20手或以下全中
由於銀債採用「循環分配」機制，即所有認購人士會先獲配一手，然後向所有認購兩手人士分派兩手，跟着是認購3手、4手、5手人士也獲悉數分派，餘此類推，直至分完為止。因此，要評估是次認購多少手銀債最合適，可參考過去的分派往績，例如去年銀債共有28.9萬份有效申請，涉及約625億元，最終發行額為450億元，認購者最多可獲21手，換言之，20手或以下的認購申請均獲悉數分派。
由於是次銀債目標發行金額為500億元，最多可加碼至550億元，比去年最高發行額450億元高，因此，認購者最多可獲派的手數有機會比去年的21手多，但也要考慮今年有效申請會否高於去年的28.9萬份、涉資會否高於去年的625億元等變數，故很難準確預測認購多少手或以下便獲悉數分派，筆者參考理材專家林本利的建議，今年為家人認購20至25手銀債。
下周三下午2時截止認購
最後，重要的事不妨再說一次，是次銀債截至認購日期及時間為下周三（8月9日）下午2時，2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）的合資格香港居民可以認購。