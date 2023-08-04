遊戲《薩爾達》暢銷 任天堂首季多賺52%

任天堂的財報指出，第一財季的銷售額及利潤均顯著增加，主要是由於《超級瑪利歐兄弟大電影》和《薩爾達傳說：王國之淚》均在同季推出，對實現全年盈利預測取得穩定的進展。任天堂在5月發布的《王國之淚》，是薩爾達系列歷來銷售最快的遊戲。截至6月底，其銷量已達1851萬套。

由環球製作的《超級瑪利歐兄弟大電影》，自4月上映以來亦創造超過10億美元的票房收入，助任天堂的季度版權費收入增加近兩倍。

《瑪利歐》電影助版權收入增兩倍

任天堂表示，這部電影亦刺激了《瑪利歐賽車8豪華版》等遊戲的銷售。《瑪利歐》和《薩爾達》系列，助任天堂的季度軟件銷量按年增長26%至5221萬套。

（綜合報道）

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