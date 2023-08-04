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經濟
國際金融

遊戲《薩爾達》暢銷 任天堂首季多賺52%

【明報專訊】受《薩爾達傳說：王國之淚》（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）等暢銷遊戲帶動，加上《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）上映帶來更多版權收入，任天堂（日：7974）在截至6月底的第一財季，收入按年增長五成至4613.4億日圓（約252億港元），高於分析師預期的3954億日圓（約216億港元）。利潤亦按年增長52%至1810億日圓（約99億港元），遠超分析師預期。經營利潤按年升幅更達82.4%至1854.4億日圓（約101億港元），打破歷來第一財季的經營利潤紀錄。

任天堂的財報指出，第一財季的銷售額及利潤均顯著增加，主要是由於《超級瑪利歐兄弟大電影》和《薩爾達傳說：王國之淚》均在同季推出，對實現全年盈利預測取得穩定的進展。任天堂在5月發布的《王國之淚》，是薩爾達系列歷來銷售最快的遊戲。截至6月底，其銷量已達1851萬套。

由環球製作的《超級瑪利歐兄弟大電影》，自4月上映以來亦創造超過10億美元的票房收入，助任天堂的季度版權費收入增加近兩倍。

《瑪利歐》電影助版權收入增兩倍

任天堂表示，這部電影亦刺激了《瑪利歐賽車8豪華版》等遊戲的銷售。《瑪利歐》和《薩爾達》系列，助任天堂的季度軟件銷量按年增長26%至5221萬套。

（綜合報道）

[國際金融]

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