7月財新服務業PMI見54.1 勝預期

報告指，經濟活動進一步明顯擴張，動力來自新接業務總量在7月加速上升，企業普遍反映市况轉強，客戶增加帶動新訂單，雖然出口訂單減少但銷售總量仍加速增長。業務需求上升亦帶動企業增加員工需要，雖然增幅溫和但為4個月以來最顯著上升。當月服務業對未來12個月的經營活動前景表示繼續樂觀，不過樂觀度降至長期均值以下、為8個月新低，不少企業預期未來一年本地和海外經濟好轉，但一些企業對全球經濟疲弱有憂慮。

分析：優先寬鬆財政政策

財新智庫高級經濟學家王喆表示，雖然6月工業和投資數據有一定復蘇迹象，但宏觀景氣低、經濟下行壓力大仍是不爭事實，保就業、穩預期、增加居民收入仍是政策的重點，目前貨幣政策提振供給方面的效果有限，針對需求的寬鬆財政政策應為更優先的選項。