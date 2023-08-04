港PMI今年首收縮 反映私營經濟縮減

標普：經濟重啟動力似耗盡

各個PMI主要組成分類指數中，拖累PMI下跌最多的是產出指數，7月份為49.6，按月下降2.5，其次為就業指數按月跌2.7至46.9，新訂單指數亦跌1.3，跌至49.4的收縮區間。

標普報告指出，因經濟疲弱，本港企業訂單減少，是為7個月以來首次減產，按行業分類則以製造業首當其衝，不過新增訂單與產品的跌幅都較為輕微，經營活動只略為放緩。同時企業來自海外和中國內地的新增訂單量，因為旅遊復常而繼續保持今年以來的增長，因此經營活動的整體跌幅，仍然屬於溫和。

不過市場需求重現收縮，令企業經營信心降低，樂觀程度下降至8個月來最低，冲淡了對經濟好轉的期待。展望下半年，報告指香港私人企業面臨的成本壓力與日俱增，原材料、運輸成本、員工薪酬同時上升，令整體投入成本顯著飈升。因此有企業已加價將成本轉給客戶，價格上升比上月加快，高於一年以來平均水平。