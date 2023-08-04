明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

李澤鉅：樓價地價近見底 較3年前更值得買

【明報專訊】長實（1113）公布上半年度業績，截至6月30日止中期股東應佔溢利103.31億元，按年跌20.14%，每股盈利2.88元，中期息維持派0.43元（見表），盈利下跌其中一個原因是去年仍有飛機租賃業務的貢獻。主席李澤鉅表示，在全球經濟不明朗及息率上升環境下，香港樓市仍然充滿挑戰，但現時市場認為經濟仍待復蘇，利息成本偏高，樓價與地皮價格都接近見底，形容較3年前更清晰及值得買入。

李澤鉅昨於分析員會議上稱，當市場普遍都認為經濟向好和利率偏低時，樓價和地價都會傾向上升，但市場現時都認為經濟仍需要時間復蘇，而借貸利息成本亦較高，意味價格亦接近見底，集團未來將繼續買入合適地皮，但必定嚴守財務紀律。他又稱，市民若自用及有負擔能力，現時入市買樓確較3年前風險低，有信心樓市長遠仍受市場需求及購買力基礎支持。對於集團旗下油塘新盤親海駅II昨開價被市場形容大劈價，李澤鉅回應，媒體對有關新盤的報道有點煽情，但承認售價相當吸引。

長實中期少賺兩成 中期息0.43元

集團的中半山波老道豪宅項目出售早前告吹，李澤鉅形容是一個不幸的結局，認為交易最終未能完成僅反映買家的財務狀况，並非出於樓市問題，強調項目鄰近中環又有維港海景，繼續看好項目前景。據集團披露，因終止出售波老道項目的買賣協議而被沒收的買家訂金會於下半年入帳。

李澤鉅又稱，料高息環境將持續，全球經濟增長因主要經濟體仍處於逐步復蘇階段而受壓；國際地緣政治風險及貿易衝突依然存在，加上宏觀經濟波動，料為全球經濟發展前景增添不明朗影響，相信短期內香港仍會面臨一些挑戰，但他指香港以往亦經歷過很多挑戰，相信有能力克服。

李澤鉅被問及未來派息政策時說，派息視乎盈利能力及增長前景，強調集團採多元經營策略，實力較同業強。

上 / 下一篇新聞

長和半年少賺41% 減派息一成 利息支出增兩成 預告下半年度重啟回購
長和半年少賺41% 減派息一成 利息支出增兩成 預告下半年度重啟回購
受累加息 電盈虧損擴至4.86億
受累加息 電盈虧損擴至4.86億
港PMI今年首收縮 反映私營經濟縮減
港PMI今年首收縮 反映私營經濟縮減
7月財新服務業PMI見54.1 勝預期
7月財新服務業PMI見54.1 勝預期
百威亞太上半年少賺8% 不派中期息
百威亞太上半年少賺8% 不派中期息
大摩降中資股評級 中央今公布「組合拳」 港股連跌3天 成交千億元
大摩降中資股評級 中央今公布「組合拳」 港股連跌3天 成交千億元
惠譽降美長期主權評級 匯豐私銀：對美債沒實質影響
惠譽降美長期主權評級 匯豐私銀：對美債沒實質影響
HashKey成港首家散戶虛幣交易平台
HashKey成港首家散戶虛幣交易平台
李小加：討論滴灌通上市為時過早
李小加：討論滴灌通上市為時過早
大酒店上半年收入升近五成 次季平均房租倍升
大酒店上半年收入升近五成 次季平均房租倍升
中國鐵塔半年多賺15% 不派中期息
中國鐵塔半年多賺15% 不派中期息
美長債息曾見9個月新高 ISM非製造業指數遜預期 升幅稍收窄
美長債息曾見9個月新高 ISM非製造業指數遜預期 升幅稍收窄
英倫銀行加息1/4厘 委員會立場趨分裂
英倫銀行加息1/4厘 委員會立場趨分裂
遊戲《薩爾達》暢銷 任天堂首季多賺52%
遊戲《薩爾達》暢銷 任天堂首季多賺52%
張兆聰：趁低價開盤 候40元吸長實
張兆聰：趁低價開盤 候40元吸長實
港元定存高息精選
港元定存高息精選
徐風：內房動作頻繁 誰人在下「大棋」？
徐風：內房動作頻繁 誰人在下「大棋」？
植耀輝：台積電龍頭地位難代續看好
植耀輝：台積電龍頭地位難代續看好
葉創成：跟曾智華林本利 為家人認購20至25手銀債
葉創成：跟曾智華林本利 為家人認購20至25手銀債
技術取勝：澳博可低吸博中線回升
技術取勝：澳博可低吸博中線回升
盧駿匡：車股宜獲利 科技股睇好
盧駿匡：車股宜獲利 科技股睇好
周顯：美股「整體」巿况非太好
周顯：美股「整體」巿况非太好
譚新強：從一班年輕人身上 看到香港的未來希望
譚新強：從一班年輕人身上 看到香港的未來希望
湯文亮：惠譽降美國評級 有利減息
湯文亮：惠譽降美國評級 有利減息
昌明經濟兼放寬MM2H 大馬樓巿惹憧憬
昌明經濟兼放寬MM2H 大馬樓巿惹憧憬
CAINE HILL一房呎租首破百元 翰林峰215呎戶 呎租93元再創紀錄
CAINE HILL一房呎租首破百元 翰林峰215呎戶 呎租93元再創紀錄
太古城本月首兩日兩成交 兩房則王900萬易手
太古城本月首兩日兩成交 兩房則王900萬易手
周大福37萬續租銅鑼灣舖 較高峰低七成
周大福37萬續租銅鑼灣舖 較高峰低七成
傲玟本月中招標重推料涉約380伙
傲玟本月中招標重推料涉約380伙
會德豐中標堅尼地城地 高次標兩成
會德豐中標堅尼地城地 高次標兩成
親海駅II均呎1.5萬 市區7年最低 低去年油塘同區新盤一成半 290萬入場
親海駅II均呎1.5萬 市區7年最低 低去年油塘同區新盤一成半 290萬入場
稱「駅」字寓意助上車 趙國雄：有責任不賺盡
稱「駅」字寓意助上車 趙國雄：有責任不賺盡