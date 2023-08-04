李澤鉅：樓價地價近見底 較3年前更值得買

李澤鉅昨於分析員會議上稱，當市場普遍都認為經濟向好和利率偏低時，樓價和地價都會傾向上升，但市場現時都認為經濟仍需要時間復蘇，而借貸利息成本亦較高，意味價格亦接近見底，集團未來將繼續買入合適地皮，但必定嚴守財務紀律。他又稱，市民若自用及有負擔能力，現時入市買樓確較3年前風險低，有信心樓市長遠仍受市場需求及購買力基礎支持。對於集團旗下油塘新盤親海駅II昨開價被市場形容大劈價，李澤鉅回應，媒體對有關新盤的報道有點煽情，但承認售價相當吸引。

長實中期少賺兩成 中期息0.43元

集團的中半山波老道豪宅項目出售早前告吹，李澤鉅形容是一個不幸的結局，認為交易最終未能完成僅反映買家的財務狀况，並非出於樓市問題，強調項目鄰近中環又有維港海景，繼續看好項目前景。據集團披露，因終止出售波老道項目的買賣協議而被沒收的買家訂金會於下半年入帳。

李澤鉅又稱，料高息環境將持續，全球經濟增長因主要經濟體仍處於逐步復蘇階段而受壓；國際地緣政治風險及貿易衝突依然存在，加上宏觀經濟波動，料為全球經濟發展前景增添不明朗影響，相信短期內香港仍會面臨一些挑戰，但他指香港以往亦經歷過很多挑戰，相信有能力克服。

李澤鉅被問及未來派息政策時說，派息視乎盈利能力及增長前景，強調集團採多元經營策略，實力較同業強。