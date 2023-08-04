會德豐中標堅尼地城地 高次標兩成

值得留意，隨着樓市轉弱，地皮在截標前的估值已下降，個別估值更低至約10億元、每方呎樓面地價僅4000餘元，據地政總署資料，落選的5份標書，當中有3份低於10億元，個別每方呎樓面地價更低見2000元，反映發展商出價甚為審慎。會德豐地產主席梁志堅在中標後曾稱，項目將以純住宅發展，整個項目總投資額近30億元。

最低入標價4.88億 每呎2006元

資料顯示，上述地盤如作純私宅用途，最高可建樓面24.33萬方呎，提供約450伙，最細實用面積不可少於280方呎。該地6月底截標，地政總署共接獲6份標書，大部分為港資發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、嘉華（0173）等。

按賣地章程，中標發展商須保留兩棵古樹，以及搬遷有逾百年歷史的東華痘局牌坊，亦需興建公共交通總站等。另地皮鄰近域多利亞公眾殮房，政府將於今年底展開重置殮房工程，預計新殮房將於2028年首季啟用，殮房現址將會用作海濱長廊及休憩用地，整個發展複雜，發展年期長達9年，較一般項目的6年為長，料2032年始完成。