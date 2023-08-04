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經濟

香港地產

傲玟本月中招標重推料涉約380伙

【明報專訊】原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有的何文田傲玟，部署本月中重推。項目發展商金鋑有限公司現委託仲量聯行為銷售顧問，負責統籌及推售項目餘下約380伙現樓餘貨。仲量聯行資深董事李遠峰表示，項目最快本月中開放現樓會所及示範單位供預約參觀，並將視乎市場反應，以招標形式推售單位。

傲玟全盤提供401伙，早前以樓花形式售出約19伙，目前尚餘約382伙餘貨。李遠峰指，銷售將根據一手物業銷售條例進行，意向價參考同區一手、二手成交價，惟首批推出單位數目則視乎市場反應而定。

清盤人代表稱不希望「賤賣」

事實上，傲玟發展商金鋑去年底被羅兵咸永道會計師事務所接管，目前正由清盤人以金鋑的名義推售單位。被問到會否擔心為求套現而「賤賣」單位，李遠峰認為，招標出售是一個好方法，讓買賣雙方釐定大家認為合理的成交價，避免低於市價成交。金鋑清盤人兼代表庄日杰表示，傲玟與早前取消交易的買家仍有未完全解決到的債務，希望是次有好的銷售結果，解決抵押債權人的債項後，仍有資金還清金鋑的其他債務，故不希望出現「賤賣」情况。

VAU 6伙特色戶下周一招標

其他已屆現樓的新盤繼續部署銷售。萬科香港旗下何文田VAU Residence，昨日上載全新銷售安排，推出6伙連天台特色戶，下周一起招標出售。萬科香港董事總經理周銘禧表示，單位售價參考同區天台特色戶成交價，意向呎價約3.5萬元。上述6伙單位實用由209至499方呎，涵蓋開放式至3房間隔，分別附連129至431方呎私人天台。項目自2021年中開售至今累售69伙，佔全盤165伙約42%，套現約5億元。

周銘禧又稱，最快今年底推出醫局街連方系列新一期，以及大埔馬窩路項目兩個位宅項目；而旗下北角酒店長租項目，亦有望今年內登場。至於萬科海外（1036）早前伙永泰地產（0369）投得的沙田顯和里住宅項目，則最快2025年推出。

相關字詞﹕金鋑有限公司 傲玟 新盤

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