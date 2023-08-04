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經濟

香港地產

周大福37萬續租銅鑼灣舖 較高峰低七成

【明報專訊】本港與內地通關後，零售市道向好，部分在疫情間獲減租之舖位，亦大幅上調租金。其中由連鎖珠寶金行周大福（1929）已租用34年的銅鑼灣廣場1期地舖，最新以36.8萬元租續，雖然比疫情期間加租四成，但仍遠較10年前高峰期有逾七成、近百萬元距離，更重返約34年前水平。

重返34年前開舖時價格

上述舖位為銅鑼灣廣場1期地下15至18號舖，面積約2188方呎，資料顯示，周大福最新以月租36.8萬元續租，呎租約168元。

資料顯示，周大褔早於1989年大廈落成時，已租用上址，至今已有34年，最初月租為36萬元，2013年高峰期，舖位大升至132.8萬元，呎租達607元，惟及後消費市道轉差，2016年獲減租至94.7萬元，至2020年中疫情爆發後，周大褔更與業主每年續租，租金再降至26.25萬元。若以今次周大福續租之租金相比，就較疫情期間的低位大幅反彈四成。不過，若對比2013年高峰期，仍低超過七成，甚至與34年前租金水平相若。

必嘉坊涉140個舖 最細100呎

至於正部署推售的恒地（0012）必嘉坊3期BAKER CIRCLE GREENWICH，其中一個賣點為整個必嘉坊項目中的立體商業步行街，樓面約16.8萬方呎，恒基租務部租務副總經理麥文輝表示，商業步行街約有140個商舖，面積由100至逾4000方呎，部分是複式舖，現有不少商戶洽租，惟暫未能透露租賃詳情，項目將分階段落成，首期將隨必嘉坊‧曦匯於明年首季同步落成，涉約20餘個商舖，而整條步行街將在2027年首季全面啟用。恒基兆業資產拓展部高級副總經理陳德鳴表示，部分商舖保留紅磡舊樓具價值之字體及構築物料，並擺放多個藝術裝置，冀能成為打卡熱點。

另一方面，工廠物業交投活躍，資料顯示，資深投資者陳秉志或相關人士，早前以約5950萬元售出大埔汀角路太平工業中心1座地廠連車位，物業面積約11,193方呎，呎價約5316元，陳秉志及相關人士於1983年以445萬元購入，持貨40年，現帳面獲利約5505萬元，賺幅約12倍多。

相關字詞﹕必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH 周大福 舖位加租 銅鑼灣廣場

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