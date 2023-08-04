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經濟

香港地產

CAINE HILL一房呎租首破百元 翰林峰215呎戶 呎租93元再創紀錄

【明報專訊】暑期租賃旺季熱爆，受來港就學內地生及上班族搶租的港島西區，近月接連錄得租賃新高成交，位於堅道的半新盤CAINE HILL就有1房單位以呎租破百元租出，除創屋苑新高外，亦創出近月區內新高紀錄。此外，西營盤翰林峰在租盤盤源缺乏下，有內地生以呎租高見93元承租開放式戶，令屋苑一周內兩度打破呎租紀錄；另一方面，連藝人關智斌亦高於市價租出西貢傲瀧舊居。

明報記者 歐陽慧恩、林尚民

近月港島西區半新盤或入伙新盤呎租，由呎租80元上調至90元水平，更升破百元大關。主打納米盤的CAINE HILL今年正式入伙，利嘉閣市務經理陳劭翀透露，項目較早前錄得高層B室租賃成交，實用278方呎，1房間隔，由於樓層高於20樓，可超越前方建築物遠眺維港景，因而獲內地來港人士以2.8萬元承租，實用呎租101元。業主去年923.3萬元一手購入，租金回報約3.6厘報。目前屋苑尚有約20個放租盤，呎租叫價高近120元，挑戰西半山呎租新高。

關智斌傲瀧3房舊居4萬租出

至於近月成熱門搶租屋苑的翰林峰，中原高級資深分區營業經理梁志昌表示，屋苑5座低層B室，實用215方呎，開放式戶，以2萬元放盤兩日，即獲內地生零議價承租，實用呎租93元，創屋苑呎租新高，租客更預付1年租金涉約24萬元。業主2017年572萬元買入，租金回報約4.2厘。屋苑日前一個實用不足200方呎單位，以90元呎租刷新當時新高，現不足1周再破紀錄。

美聯首席高級營業經理任征表示，西貢傲瀧11座高層E室，實用968方呎，3房1套連工人套間隔，獲本地租客以4萬元承租，較市價高約5%，實用呎租41元。業主為藝人關智斌相關人士，2017年1694萬元購入，關氏亦曾居於此，並在單位中多番進行拍攝，現連曾使用的家俬出租，租金回報約2.8厘。

內地客12萬租愉景灣單號屋

中原高級區域營業董事李偉寧表示，愉景灣蔚陽朝暉徑單號屋，實用2566方呎，樓高2層，屬4房3套連多用途房間隔，連前後花園、大平台及私人車庫等，花園更設有私人泳池，獲居港多年的內地背景人士以12萬元承租，實用呎租47元。單位業主為外籍人士，2015年5800萬元購入，因返回海外而將物業出租，租金回報約2.5厘。另中原高級資深分區營業經理張偉光表示，跑馬地The Aster年初由發展商轉租為售後，部分新業主於6月份開始放租，由7月至今共錄約10宗租賃成交，最新為中層A室，實用698方呎，2房1套間隔，獲本地家庭客以3.9萬元承租，平均呎租56元。業主今年2月1845萬元購入，租金回報2.5厘。

相關字詞﹕翰林峰 大額租賃 關智斌 內地生租樓 呎租破頂 名人業主 租務旺季

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