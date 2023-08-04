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經濟
劉敬華 環球樓市

投資策略

昌明經濟兼放寬MM2H 大馬樓巿惹憧憬

【明報專訊】馬來西亞樓市於2021年下半年開始復蘇，至今年上半年現放緩迹象。近日馬來西亞政府發表「昌明經濟」政策，銳意推動大馬於10年內晉身全球三十大經濟體之列，市場憧憬當中的強化房屋信貸擔保計劃（SJKP），以及放寬第二家園計劃（MM2H）申請條件等措施，可支持下半年大馬樓市向好。

大馬樓市於2021年下半年回暖，去年經濟受惠於疫後重啟，樓市復蘇步伐加快。根據馬來西亞國家房產資訊中心（National Property Information Centre）數據，去年大馬的住宅成交價量齊升，期內住宅成交量按年升22.3%至近24.32萬宗，成交額亦按年升22.6%至942.8億令吉，2022年平均樓價由2021年的43.72萬令吉提升至45.95萬令吉，今年首季平均樓價稍回落至45.34萬令吉，惟期內馬來西亞樓價指數（MHPI）按年計仍錄2%升幅。

馬來西亞大型線上地產中介平台PropertyGuru早前發表報告指出，環球經濟不明朗的前景，影響當地潛在買家的置業意欲，該平台今年首季接獲潛在買家的咨詢按季減少5.6%。PropertyGuru.com.my馬來西亞區經理謝爾頓補充，馬來西亞央行今年5月再加息0.25厘，亦導致不少潛在買家暫緩置業計劃。儘管需求出現放緩，但樓價相對靠穩，今年首季PropertyGuru住宅銷售價格指數按季上升1.6%，該公司認為主要基於生活成本及建築成本齊升，惟業主及發展商仍具持貨能力下，業主及發展商不太可能降價，反而會嘗試定出相對較高的售價，今年首季該平台上的住宅新供應按季減少0.6%，也反映了業主惜售的取態。

強化房屋信貸擔保 首次置業可「借突」

市場原先對下半年大馬樓市走勢持審慎樂觀的態度，基於當地樓市雖受加息及環球經濟的不確定性影響，但下半年樓市仍有望受惠於國內經濟持續復蘇及海外投資增加。最近市場對下半年樓市看法變得相對樂觀，因市場憧憬大馬政府近日發表的利好經濟及樓市措施，或會成為下半年樓市的催化劑。馬來西亞首相安華於上月底宣布推出「昌明經濟：強化人民」的新經濟發展框架，致力推動大馬於10年內躋身全球三十大經濟體之列，在競爭力和營商便利度方面晉身全球前12名，將專注於提升國民的生活水平，同時加大力度吸引外資。

對於樓市未來的發展，安華早前指出，除刺激租賃市場以滿足住房需求，政府亦會繼續提供公共房屋，並將加強房屋信貸擔保計劃（SJKP）。當中以強化SJKP最受市場關注，該計劃主要針對家庭月入符合資格的首次置業人士，為其購買30萬令吉以下房屋提供房屋信貸擔保，計劃加強後政府擔保將由原先為樓價的100%提升至120%，讓首置人士可以透過按揭貸款負擔各項置業成本，包括律師費、估價費、保險、裝修費及購置家具的開支，大馬政府將為此準備高達50億令吉擔保。當地市場人士估算，該計劃提升後可受惠的首置人士有望達2萬人，並憧憬此措施可帶動下半年樓市交投。

完善工業區基建 簡化落地簽證吸外資

至於加大吸引外資方面，安華早前表示將檢討吸引外資的投資激勵措施，將促使大馬投資發展局更主動地為投資者提供便利，又計劃撥款1億令吉完善工業區基建設施，並將放寬第二家園計劃的申請條件，同時簡化落地簽證入境方式。市場憧憬隨着海外資金流入，再加上國內旅遊業逐步復蘇，或有助於提振當地民眾的置業信心，令當地樓市於下半年再度回暖。然而，相關措施能否落實，仍有待觀察，市場正觀望即將舉行的6州選舉結果。

近年不乏馬來西亞新盤來港展銷，如位處吉隆坡市區的項目Eaton Residences。該項目由新加坡上市地產商GSH Corporation Limited發展，毗鄰吉隆坡Conlay地鐵站，鄰近吉隆坡新金融中心敦拉薩國際金融中心（TRX），項目樓高52層，坐擁城中城公園及雙子塔景觀，提供632個1至4房單位，實用面積由775至2960方呎不等，1房入場價由120餘萬令吉起。

明報記者 劉敬華

[劉敬華 環球樓市]

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