明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：內房動作頻繁 誰人在下「大棋」？

【明報專訊】自從中央政治局於7月下旬發布會議文件，罕有地未有提及「房住不炒」，被市場視為中央政府有意救市的信號，期後內房板塊立刻出現異動，多隻內房股有一成至兩成以上的升幅。然而，對投資者來說，更重要的是用宏觀的角度，去觀察這個行業的動向，才能更了解他們的佈局。

有關會議文件於7月24日晚公布後，翌日內房板塊全線急升，多家企業順勢而動：恒大汽車（0708）於7月26日晚間，突然發布2021年及2022年業績報告，分別蝕566億及298億元（人民幣，下同），截至2022年12月底，累計虧損更高達687億元。

中央未提「房住不炒」 內房企陸續復牌

其新能源汽車業務於2022年的收入為1.34億元，但銷售及營銷費用達1.96億元，行政費用更高達26.1億元，看似無底深潭，不過仍能通過被視為「資產審查」的港交所上市規則第13.24條的要求，即經營的業務具備足夠的業務運作，並且擁有相當價值的資產支持其營運而復牌。

7月28日，曾出現債務違約的世茂集團（0813）接連公布2021年及2022年的業績報告，然後獲得港交所批准復牌。到8月1日，同樣曾出現債務違約的中國奧園（3883）、旗下的奧園健康（3662）也梳理好資金帳目混亂問題而復牌。

翌日，與恒大（3333）更密切、有134億元資金被恒大挪用的恒大物業（6666），僅將款項全額撥備（減值）及更換管理層，又可以復牌。

中央文件一發布，一周內即有4家與內房企業關係密切的上市公司申請復牌獲批，是內房高管率先了解中央政府即將發布「好消息」可刺激股價？是高管們認為市場風向開始轉變，於是立即重新啟動上市公司的抽資能力？為何港交所短時間內批准多隻內房相關企業復牌？如何跟進這些企業原管理層經濟犯罪或向小股東賠償？都值得投資者慢慢思考細味。

內房商趁機「抽水」集資

除了內房相關企業陸續復牌外，現時實力較強的內房商「抽水」集資的眾生相，也值得投資者留意。中央文件一出，內房股股價「聞雞起舞」，動輒升一兩成以上。龐大的交投量也令莫財的內房企業趁機「抽水」，雅居樂（3383）順勢於8月1日集資3.83億港元，暢通無阻；反之，規模更大的碧桂園（2007），大股東楊惠妍先捐贈20%同系的碧桂園服務（6098）股票作慈善用途，其後傳媒引述投行銷售文件，計劃同日集資23億元，豈料翌日卻「臨門脫腳」。

碧桂園配股消息，一度令內房股股價全線急跌。其後碧桂園服務強調，持有126億元現金，並計劃中期業績後回購股票，讓外界覺得碧桂園抽水不成，反要「倒貼」回購，穩定內房板塊。

內房企業近期動作有點急躁，隱約見到有人正在下一盤大棋。監管機構過去嚴打「殼股」、「微信女」，但今次操盤者可謂如入無人之境，資不抵債、曾挪用資金、違約的企業都可以齊齊順利復牌，甚至可以控制哪些企業可以先行抽水集資，減輕資本市場震盪，到底是誰，可謂不言而喻。

[徐風 隨風投資]

上 / 下一篇新聞

長和半年少賺41% 減派息一成 利息支出增兩成 預告下半年度重啟回購
長和半年少賺41% 減派息一成 利息支出增兩成 預告下半年度重啟回購
李澤鉅：樓價地價近見底 較3年前更值得買
李澤鉅：樓價地價近見底 較3年前更值得買
受累加息 電盈虧損擴至4.86億
受累加息 電盈虧損擴至4.86億
港PMI今年首收縮 反映私營經濟縮減
港PMI今年首收縮 反映私營經濟縮減
7月財新服務業PMI見54.1 勝預期
7月財新服務業PMI見54.1 勝預期
百威亞太上半年少賺8% 不派中期息
百威亞太上半年少賺8% 不派中期息
大摩降中資股評級 中央今公布「組合拳」 港股連跌3天 成交千億元
大摩降中資股評級 中央今公布「組合拳」 港股連跌3天 成交千億元
惠譽降美長期主權評級 匯豐私銀：對美債沒實質影響
惠譽降美長期主權評級 匯豐私銀：對美債沒實質影響
HashKey成港首家散戶虛幣交易平台
HashKey成港首家散戶虛幣交易平台
李小加：討論滴灌通上市為時過早
李小加：討論滴灌通上市為時過早
大酒店上半年收入升近五成 次季平均房租倍升
大酒店上半年收入升近五成 次季平均房租倍升
中國鐵塔半年多賺15% 不派中期息
中國鐵塔半年多賺15% 不派中期息
美長債息曾見9個月新高 ISM非製造業指數遜預期 升幅稍收窄
美長債息曾見9個月新高 ISM非製造業指數遜預期 升幅稍收窄
英倫銀行加息1/4厘 委員會立場趨分裂
英倫銀行加息1/4厘 委員會立場趨分裂
遊戲《薩爾達》暢銷 任天堂首季多賺52%
遊戲《薩爾達》暢銷 任天堂首季多賺52%
張兆聰：趁低價開盤 候40元吸長實
張兆聰：趁低價開盤 候40元吸長實
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：台積電龍頭地位難代續看好
植耀輝：台積電龍頭地位難代續看好
葉創成：跟曾智華林本利 為家人認購20至25手銀債
葉創成：跟曾智華林本利 為家人認購20至25手銀債
技術取勝：澳博可低吸博中線回升
技術取勝：澳博可低吸博中線回升
盧駿匡：車股宜獲利 科技股睇好
盧駿匡：車股宜獲利 科技股睇好
周顯：美股「整體」巿况非太好
周顯：美股「整體」巿况非太好
譚新強：從一班年輕人身上 看到香港的未來希望
譚新強：從一班年輕人身上 看到香港的未來希望
湯文亮：惠譽降美國評級 有利減息
湯文亮：惠譽降美國評級 有利減息
昌明經濟兼放寬MM2H 大馬樓巿惹憧憬
昌明經濟兼放寬MM2H 大馬樓巿惹憧憬
CAINE HILL一房呎租首破百元 翰林峰215呎戶 呎租93元再創紀錄
CAINE HILL一房呎租首破百元 翰林峰215呎戶 呎租93元再創紀錄
太古城本月首兩日兩成交 兩房則王900萬易手
太古城本月首兩日兩成交 兩房則王900萬易手
周大福37萬續租銅鑼灣舖 較高峰低七成
周大福37萬續租銅鑼灣舖 較高峰低七成
傲玟本月中招標重推料涉約380伙
傲玟本月中招標重推料涉約380伙
會德豐中標堅尼地城地 高次標兩成
會德豐中標堅尼地城地 高次標兩成
親海駅II均呎1.5萬 市區7年最低 低去年油塘同區新盤一成半 290萬入場
親海駅II均呎1.5萬 市區7年最低 低去年油塘同區新盤一成半 290萬入場
稱「駅」字寓意助上車 趙國雄：有責任不賺盡
稱「駅」字寓意助上車 趙國雄：有責任不賺盡