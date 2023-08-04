徐風：內房動作頻繁 誰人在下「大棋」？

有關會議文件於7月24日晚公布後，翌日內房板塊全線急升，多家企業順勢而動：恒大汽車（0708）於7月26日晚間，突然發布2021年及2022年業績報告，分別蝕566億及298億元（人民幣，下同），截至2022年12月底，累計虧損更高達687億元。

中央未提「房住不炒」 內房企陸續復牌

其新能源汽車業務於2022年的收入為1.34億元，但銷售及營銷費用達1.96億元，行政費用更高達26.1億元，看似無底深潭，不過仍能通過被視為「資產審查」的港交所上市規則第13.24條的要求，即經營的業務具備足夠的業務運作，並且擁有相當價值的資產支持其營運而復牌。

7月28日，曾出現債務違約的世茂集團（0813）接連公布2021年及2022年的業績報告，然後獲得港交所批准復牌。到8月1日，同樣曾出現債務違約的中國奧園（3883）、旗下的奧園健康（3662）也梳理好資金帳目混亂問題而復牌。

翌日，與恒大（3333）更密切、有134億元資金被恒大挪用的恒大物業（6666），僅將款項全額撥備（減值）及更換管理層，又可以復牌。

中央文件一發布，一周內即有4家與內房企業關係密切的上市公司申請復牌獲批，是內房高管率先了解中央政府即將發布「好消息」可刺激股價？是高管們認為市場風向開始轉變，於是立即重新啟動上市公司的抽資能力？為何港交所短時間內批准多隻內房相關企業復牌？如何跟進這些企業原管理層經濟犯罪或向小股東賠償？都值得投資者慢慢思考細味。

內房商趁機「抽水」集資

除了內房相關企業陸續復牌外，現時實力較強的內房商「抽水」集資的眾生相，也值得投資者留意。中央文件一出，內房股股價「聞雞起舞」，動輒升一兩成以上。龐大的交投量也令莫財的內房企業趁機「抽水」，雅居樂（3383）順勢於8月1日集資3.83億港元，暢通無阻；反之，規模更大的碧桂園（2007），大股東楊惠妍先捐贈20%同系的碧桂園服務（6098）股票作慈善用途，其後傳媒引述投行銷售文件，計劃同日集資23億元，豈料翌日卻「臨門脫腳」。

碧桂園配股消息，一度令內房股股價全線急跌。其後碧桂園服務強調，持有126億元現金，並計劃中期業績後回購股票，讓外界覺得碧桂園抽水不成，反要「倒貼」回購，穩定內房板塊。

內房企業近期動作有點急躁，隱約見到有人正在下一盤大棋。監管機構過去嚴打「殼股」、「微信女」，但今次操盤者可謂如入無人之境，資不抵債、曾挪用資金、違約的企業都可以齊齊順利復牌，甚至可以控制哪些企業可以先行抽水集資，減輕資本市場震盪，到底是誰，可謂不言而喻。

[徐風 隨風投資]