中國鐵塔半年多賺15% 不派中期息

期內鐵塔主要股東中國移動（0941）、中國聯通（0762）及中國電信（0728）三家營運商收入佔集團總收入的89%。

被問及未來會否向主要股東派息時，中國鐵塔投資者關係總監符宇指出，派息需考慮現金流及業務整體的情况，他表示始終三家營運商上市已久，而中國鐵塔則上市5年多，需要時間來成長，以慢慢增加派息比率，其派息率由上市已由上市首年的55%提升至去年的72%， 但暫未有考慮派中期息。

上市5年 派息率由55%升至72%

值得一提是，上半年鐵塔經營現金流跌至115.55億元，按年跌63.1%；自由現金流亦由去年同期淨流入約222億元，變成淨流出12.67億元；期內資本開支按年大升約四成，當中站址新建與共享以及站址更新改造開支升至68.06億和37.08億，分別按年升約27%及82%。

中國鐵塔總會計師胡少峰昨於記者會中表示，由於新營的商地及協議在落地執行過程中，使營收回款暫時延後，隨着協議執行問題陸續完成，營收回款速度將逐步加快，而現金流亦將逐步改善。