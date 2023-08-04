李小加：討論滴灌通上市為時過早

滴灌通昨於澳門舉行首屆小微生態大會（MCEX Vision 2023）暨正式營運發布會，李小加致辭時指出，要令世界認識中國小微企業需向港交所學習，過去30年通過3次飛躍，將中國與世界完全不同的體系有如「變壓器」般連接起來。他指出，港交所首次飛躍是九十年代，通過H股上市的創新，令國企可大批到港上市；第二次飛躍是2000年後推出紅籌股VIE形式，使「世界的貨買了中國互聯網革命的單」。第三次飛躍是通過滬港通、深港通、債券通，又一次將世界資本及內地市場連接起來。

「冀讓世界資金買中國小微企」

李小加強調，滴灌通在澳門要做的是第四次飛躍，不僅打破傳統金融和小微企業之間的隔閡，不限於是大型國企和民企，亦要讓世界資金買入中國小微企業。他續稱，滴灌通澳交所於3月25日起試運營，經過幾個月試運，已找到一些規律及問題，亦為系統進行全面測試和檢驗，昨日起正式開業。

滴灌通集團創始人及行政總裁張高波同日宣布，滴灌通澳交所由3月試運以來，已連通逾9000家小微門店、逾450家品牌企業、33家SaaS公司、11家清分銀行和支付機構，資金層面連通11家商業銀行及25家會員機構，累積投資資金逾16億元人民幣，已投資逾6000家小微門店，成功為投資者回收約5億元人民幣資金。

明報記者 蕭嘉聰 澳門報道