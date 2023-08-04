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經濟

HashKey成港首家散戶虛幣交易平台

【明報專訊】HashKey交易平台（HashKey Exchange）昨日公布，獲得證監會更新1號（證券交易）和7號牌照（自動化交易服務），成為新監管框架下的首家獲牌的虛擬資產交易平台，將可以為零售用戶提供買幣存幣服務。HashKey Group首席營運官翁曉奇表示，新監管框架提供清晰指引，料可增加投資者信心，目前開放予零售用戶的App仍在測試階段，最新消息將於數周內公布。

零售用戶App處測試階段 料數周公布

HashKey指出，通過簡易程序申請牌照升級，並在短時間內獲得了零售服務的批准，牌照升級將拓展平台的業務範圍，從僅面向專業投資者擴展至零售用戶。HashKey提供比特幣及以太幣等流動量較大的加密貨幣交易，並提供法幣出入金的支持，主要為美元，亦支持穩定幣。HashKey同時與渣打（2888）合作，為用戶提供法幣存取款服務。翁曉奇稱，平台首階段較保守，稍後將開放支持的幣種，包括考慮增加人民幣及港元。

翁曉奇續稱，隨着香港持牌交易所的落地和監管框架的日漸清晰，整個行業將變得更加透明，投資者的信心也將大幅提升。公司將持續履行合規、資金保障和平台安全，其中重點包括將用戶資金將存放在獨立帳戶中，與平台運營保持區隔，其中98%的資產存儲在「冷錢包」中，其餘將存儲在「熱錢包」中。

首席營運官：冀年底用戶增至數百萬

翁曉奇提到，平台上客戶的「熱錢包」若不幸被盜竊，公司已獲傳統保險公司承保，另四大會計師之一的安永亦會為HashKey審計代碼。他又稱，目前本港有數十萬用戶，期望今年底可激增至數百萬用戶。

早於今年6月證監推出虛擬資產新監管框架之前，HashKey Group已在「自願發牌」制度下，成為香港僅有的兩家持證監會運營虛擬資產交易平台牌照的公司之一，另一家平台OSL早前亦有表示已申請在香港開展零售業務。

相關字詞﹕證監會 虛擬資產交易平台

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