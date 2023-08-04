大摩降中資股評級 中央今公布「組合拳」 港股連跌3天 成交千億元

內地《經濟日報》昨發表文章稱，中國擁有「2億多股民、7億多基民」，資本市場「潛在購買力」不可小覷，但目前資本市場權益類資產估值水平總體偏低，認為資本市場在促進消費方面大有可為，發揮好資本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。想做大消費蛋糕，需要讓老百姓的「錢袋子」鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力，而股市上漲帶來的財富效應，可以直接增加投資者當期收入，提振收入增長預期，進而轉化為切實的消費行動，讓老百姓「能消費」。

官媒：藉股票等增收入 讓居民「能消費」

雖然官媒籲搞好股市，但大摩首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）發表最新投資策略報告，提到內地投資者的信心仍然非常脆弱，且投資者對3月份以來相當乏力的寬鬆措施感到失望，仍不願大規模預先配置，大摩作出自去年10月以來最大幅度的配置策略調整，當中包括將中國股市、台灣股市評級由「高配」降至「平配」，上調印度股市至「高配」，是該行最看好的新興市場。

大摩看好印度股市

大摩將指其他關鍵議題包括地方政府融資平台負債、房地產、勞動市場及地緣政治因素，都需要明顯改善，才能吸引資金持續流入。大摩的內地和香港焦點股名單的表現，在過去12個月和1個月都跑輸大市，分別跑輸16.2百分點和3.4百分點，期內該行亞太（日本以外）焦點股名單分別跑贏大市8.7百分點和2.6百分點。

港股方面，恒指昨低開113點後一度倒升，但尾市受美股指數期貨拖累，最終收跌96點，報19,420點，失守10天線；國企指數跌17點至6652點；科指收報4406點，升17點；北水淨入增加至34.21億元。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）齊跌2%，騰訊（0700）、美團（3690）跌0.3%；百威亞太（1876）中期少賺8%，股價挫4.1%，為表現最差藍籌。

明報記者