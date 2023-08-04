明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大摩降中資股評級 中央今公布「組合拳」 港股連跌3天 成交千億元

【明報專訊】千呼萬喚終出來，昨日內地先由官媒發功籲要設法搞好股市讓市民賺到錢去消費，收市後發改委於官方微博預告，今早10時將聯同財政部、人行、稅務局舉行聞發布會，指介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」有關情况，令人憧憬是市場期待已久的刺激經濟措施出台；不過，政策出台前夕，摩根士丹利卻將中資股評級降至「與大市同步」，建議投資者趁國策利好股市反彈及時獲利離場。恒指昨日則連跌第三日，昨再跌96點，收市報19,420點，大市成交逾1011億元。

內地《經濟日報》昨發表文章稱，中國擁有「2億多股民、7億多基民」，資本市場「潛在購買力」不可小覷，但目前資本市場權益類資產估值水平總體偏低，認為資本市場在促進消費方面大有可為，發揮好資本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。想做大消費蛋糕，需要讓老百姓的「錢袋子」鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力，而股市上漲帶來的財富效應，可以直接增加投資者當期收入，提振收入增長預期，進而轉化為切實的消費行動，讓老百姓「能消費」。

官媒：藉股票等增收入 讓居民「能消費」

雖然官媒籲搞好股市，但大摩首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）發表最新投資策略報告，提到內地投資者的信心仍然非常脆弱，且投資者對3月份以來相當乏力的寬鬆措施感到失望，仍不願大規模預先配置，大摩作出自去年10月以來最大幅度的配置策略調整，當中包括將中國股市、台灣股市評級由「高配」降至「平配」，上調印度股市至「高配」，是該行最看好的新興市場。

大摩看好印度股市

大摩將指其他關鍵議題包括地方政府融資平台負債、房地產、勞動市場及地緣政治因素，都需要明顯改善，才能吸引資金持續流入。大摩的內地和香港焦點股名單的表現，在過去12個月和1個月都跑輸大市，分別跑輸16.2百分點和3.4百分點，期內該行亞太（日本以外）焦點股名單分別跑贏大市8.7百分點和2.6百分點。

港股方面，恒指昨低開113點後一度倒升，但尾市受美股指數期貨拖累，最終收跌96點，報19,420點，失守10天線；國企指數跌17點至6652點；科指收報4406點，升17點；北水淨入增加至34.21億元。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）齊跌2%，騰訊（0700）、美團（3690）跌0.3%；百威亞太（1876）中期少賺8%，股價挫4.1%，為表現最差藍籌。

明報記者

上 / 下一篇新聞

長和半年少賺41% 減派息一成 利息支出增兩成 預告下半年度重啟回購
長和半年少賺41% 減派息一成 利息支出增兩成 預告下半年度重啟回購
李澤鉅：樓價地價近見底 較3年前更值得買
李澤鉅：樓價地價近見底 較3年前更值得買
受累加息 電盈虧損擴至4.86億
受累加息 電盈虧損擴至4.86億
港PMI今年首收縮 反映私營經濟縮減
港PMI今年首收縮 反映私營經濟縮減
7月財新服務業PMI見54.1 勝預期
7月財新服務業PMI見54.1 勝預期
百威亞太上半年少賺8% 不派中期息
百威亞太上半年少賺8% 不派中期息
惠譽降美長期主權評級 匯豐私銀：對美債沒實質影響
惠譽降美長期主權評級 匯豐私銀：對美債沒實質影響
HashKey成港首家散戶虛幣交易平台
HashKey成港首家散戶虛幣交易平台
李小加：討論滴灌通上市為時過早
李小加：討論滴灌通上市為時過早
大酒店上半年收入升近五成 次季平均房租倍升
大酒店上半年收入升近五成 次季平均房租倍升
中國鐵塔半年多賺15% 不派中期息
中國鐵塔半年多賺15% 不派中期息
美長債息曾見9個月新高 ISM非製造業指數遜預期 升幅稍收窄
美長債息曾見9個月新高 ISM非製造業指數遜預期 升幅稍收窄
英倫銀行加息1/4厘 委員會立場趨分裂
英倫銀行加息1/4厘 委員會立場趨分裂
遊戲《薩爾達》暢銷 任天堂首季多賺52%
遊戲《薩爾達》暢銷 任天堂首季多賺52%
張兆聰：趁低價開盤 候40元吸長實
張兆聰：趁低價開盤 候40元吸長實
港元定存高息精選
港元定存高息精選
徐風：內房動作頻繁 誰人在下「大棋」？
徐風：內房動作頻繁 誰人在下「大棋」？
植耀輝：台積電龍頭地位難代續看好
植耀輝：台積電龍頭地位難代續看好
葉創成：跟曾智華林本利 為家人認購20至25手銀債
葉創成：跟曾智華林本利 為家人認購20至25手銀債
技術取勝：澳博可低吸博中線回升
技術取勝：澳博可低吸博中線回升
盧駿匡：車股宜獲利 科技股睇好
盧駿匡：車股宜獲利 科技股睇好
周顯：美股「整體」巿况非太好
周顯：美股「整體」巿况非太好
譚新強：從一班年輕人身上 看到香港的未來希望
譚新強：從一班年輕人身上 看到香港的未來希望
湯文亮：惠譽降美國評級 有利減息
湯文亮：惠譽降美國評級 有利減息
昌明經濟兼放寬MM2H 大馬樓巿惹憧憬
昌明經濟兼放寬MM2H 大馬樓巿惹憧憬
CAINE HILL一房呎租首破百元 翰林峰215呎戶 呎租93元再創紀錄
CAINE HILL一房呎租首破百元 翰林峰215呎戶 呎租93元再創紀錄
太古城本月首兩日兩成交 兩房則王900萬易手
太古城本月首兩日兩成交 兩房則王900萬易手
周大福37萬續租銅鑼灣舖 較高峰低七成
周大福37萬續租銅鑼灣舖 較高峰低七成
傲玟本月中招標重推料涉約380伙
傲玟本月中招標重推料涉約380伙
會德豐中標堅尼地城地 高次標兩成
會德豐中標堅尼地城地 高次標兩成
親海駅II均呎1.5萬 市區7年最低 低去年油塘同區新盤一成半 290萬入場
親海駅II均呎1.5萬 市區7年最低 低去年油塘同區新盤一成半 290萬入場
稱「駅」字寓意助上車 趙國雄：有責任不賺盡
稱「駅」字寓意助上車 趙國雄：有責任不賺盡