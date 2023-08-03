明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

必嘉坊3期擬日內再加推 最快下周開售

【明報專訊】正當長實（1113）油塘親海駅最快今日公布首張價單前，早前先後推出兩張價單共84伙的恒地（0012）紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH（必嘉坊3期），發展商曾一度預告最快本周末作首輪開售，恒地昨日即改口風，指日內將再作加推，最快下周才作首輪開售。

樓花期長約19個月的必嘉坊3期，自過去周六起接受認購登記，截至昨日累收約420票，以已開價的84伙計，超額4倍。恒基物業營業（一）部總經理林達民指，目前入票買家當中九龍區客佔約六成，現階段會觀察市場反應，有機會在首輪銷售前再加推單位。市場估計，項目最快下周末前進行首輪銷售。同系粉嶺高爾夫．御苑，最新推出6座28樓A室天池屋，下周四起招標。該單位實用1587方呎，4房雙套間隔，另連277方呎平台及1119方呎天台，天台設私人泳池。

親海駅最快今日開價

嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，日前推出2座5樓B室於本周六起招標，實用4364方呎，4房4套間隔，昨公布招標文件。資料顯示，單位將連兩個車位招標出售，單位每月管理費34,713元。另外，買家可於已支付不少於20%樓價的前提下，以年租30萬元提早佔用單位，買家租期內亦需承擔管理費、差餉、地租等開支。值得留意，已支付的租金將於買家按買賣合約付清樓價時，以現金回贈方式用以支付部分樓價餘額。

MONACO MARINE累沽351伙

入伙盤的現樓銷售部署持續，會德豐旗下啟德MONACO ONE發展項目第2期MONACO MARINE，早前獲發滿意紙並展開交樓程序。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE去年中開售至今累售351伙，套現逾45.7億元，平均成交呎價約2.67萬元；而本港及內地今年通關以來，項目約三成買家具內地背景。

黃光耀指，受惠於放寬按揭成數、高才通等政策，項目近期接獲不少換樓客查詢，亦不乏新香港人及內地專才，佔整體查詢約一半；項目交樓後錄7宗低座單位成交，日後將視乎市况分階段加推低座單位應市，而昨日亦首度開放位於低座的會所設施及3個低座示範單位予傳媒參觀。另外，會德豐灣仔春園街項目，最快本季推出，料主打1房戶。

上 / 下一篇新聞