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經濟

香港地產

內地專才7.8萬租一號銀海 今年屋苑最大宗

【明報專訊】租賃市場連月走勢凌厲，近日多個屋苑均錄得大額租賃個案，當中不乏內地客承租。其中，鄰近港鐵奧運站的一號銀海錄得今年最大額租務成交。香港置業分區董事黃志明表示，一號銀海1座低層A室，實用面積1568方呎，單位間隔略經改動，現屬3房雙套連工人套間隔，享海景，屬屋苑面積最大的分層標準單位，獲內地專才以7.8萬元承租，實用呎租50元。同類1座中層A室，實用1568方呎，約兩個月前以7.3萬元租出，實用呎租47元，是次租金較兩個月前高約7%，業主2016年9月約4080萬元購入，租金回報2.3厘。

呎租50元 較同類兩個月升7%

此外，新蒲崗譽‧港灣亦罕錄特色戶大宗租賃個案。利嘉閣分行高級經理李嘉輝指，譽‧港灣1B座高層B室，實用1904方呎，並連平台面積1044方呎，屬4房3套間隔連家庭室及工人套房，屬複式單位，附521方呎天台，享獅子山景，獲本地家庭客以8萬元承租，實用呎租約42元。業主2012年5520萬元一手購入，租金回報約1.7厘。資料顯示，上述單位為屋苑自2021年另一6座複式戶以8.3萬元租出後，屋苑兩年來最大宗租賃成交。

本地客8萬租譽‧港灣特色戶

美聯首席高級營業經理任征透露，西貢清水灣傲瀧D座花園複式戶，實用2200方呎，4房雙套連儲物室間隔，大廳外連花園，連同一個車位以7.5萬元租出，實用呎租約34元水平。資料顯示，單位業主以普通話拼音登記，料具內地背景，於2020年以5325.2萬元一手購入上址，帳面享約1.7厘租金回報。由於發展商向該單位提供最高約6%現金回贈，料實際租金回報較帳面略高。

將軍澳入伙盤海茵莊園租賃持續暢旺，更出現多宗業主收樓前已獲租客承租個案，為近年罕見。

中原分行經理關偉豪表示，海茵莊園上月共錄得20宗租賃成交，其中1座中高層A6室，實用215方呎，屬開放式間隔，望內園景，以12,800元租出，實用呎租60元。據了解，租客為港人，而單位業主上月才以441萬元一手購入，在仍未收樓下，租客並無睇樓仍承租，租金回報3.5厘。

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