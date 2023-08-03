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經濟
2023年8月3日星期四
股市最前線
惠譽突降美評級 推冧全球股市 指負債高憂未來3年財政惡化 耶倫斥武斷
話你知：標普12年前出手 破天荒降美評級
「ATM」急回 恒指挫493點失守二萬
科指最多跌3.8% 恒指公司贈興指入牛市
洪灝反對救A股內房
高盛大摩唱好匯控 調高目標價
蘇澤光料機場客量明年底全恢復 指支援設施完工後 吞吐量看升五成
HKT多賺2%派32.05仙 看好漫遊收入續增長
滴灌通完成C輪融資 估值133億晉身獨角獸
地方政府為「保交樓」 傳收緊內房獲預售帳資金
匯率累長建少賺4% 電能純利升3% 中期息0.78元
領展：餐飲類收入返疫前九成
Adobe：95%受訪者料AI增工作品質
美「小非農」增32萬 超預期 私企加薪6%逾年半最少 通脹壓力降
幣安繞過禁令 內地交易7000億
Arm或9月上市 冀估值5460億
朱克伯格食麥當勞 備戰鬥馬斯克
人民幣定存高息精選
徐風：港金飾股變身內需股 生不逢時
周顯：高調富豪多名大於實
湯文亮：最好的宣傳就是執笠
內地專才購映日灣 呎價2.3萬破頂 642萬轉租為買一房海景戶 預付193萬辣稅
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太古城逾月沽650車位 料套10億 投資者力捧
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【明報專訊】（請看附圖）
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